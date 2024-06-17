Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я – проводник»: Лянка Грыу об авторских тренингах

17 июня
2024 год

Лайфстайл >>
17 июня 2024

Лянка Грыу провела лекцию и авторский тренинг «Вдохновение» на фестивале молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде. Во время тренинга актриса помогала нащупать болевую точку и обратить на неё внимание человека, чтобы он нашёл опору и уверенность в себе и своих силах. В интервью журналу «ОК!» Лянка рассказала о своём новом увлечении.

«Я – проводник»: Лянка Грыу об авторских тренингах

Как проходят тренинги

Когда группа маленькая, я знаю точно, что смогу ее на своей энергии вытянуть и удержать, потому что, когда человек проходит трансформацию во время тренинга, ему нужна опора, ему нужно на кого-то опереться. Почему так много парных упражнений? Вы опираетесь всё время друг на друга, и я вместе с вами этот процесс прохожу: дышу вместе с вами, говорю вместе с вами, вникаю в вашу боль, для того чтобы вы могли расслабиться и ее выпустить и проработать. И после этого у каждого уже появляется своя внутренняя опора и сила, с которой все уходили после. Ко мне многие потом подходили и писали вечером: «Я всё могу», «Я ничего не боюсь», «Я понимаю, чего я хочу». Вот эта ясность приходит сначала через некоторое состояние туманности, а в туманности нужен проводник. Проводником в данном случае являюсь я, поэтому если у меня будет 40 человек, то я кого-то не замечу, не доведу. А если все у меня перед глазами, моей энергии, широты хватает на такое количество, поэтому я делаю очень камерно.

«Я – проводник»: Лянка Грыу об авторских тренингах

Про страхи и барьеры

Я шла к этому полтора года через метания, слезы, сопли, через распускание своей команды, которая помогает мне делать тренинг, собирание ее обратно, через психотерапию свою собственную. У меня было ощущение, что если я ухожу в другое направление, то я будто не состоялась в своей сфере. У меня столько внутренних страхов поднялось в какой-то момент, что я в них захлебнулась. Я перестала заниматься этим тренингом на полгода практически. Вошла в психотерапию и рассказывала своему психологу то, что чувствовала, что со мной происходит, почему ко мне вообще это всё пришло, надо ли мне это всё делать. Доказывала ей, что мне срочно нужно поступать в институт учиться на психолога, получать высшее образование. Если я хочу прикасаться к человеку и открывать рот в сторону кого-то, то мне надо обязательно иметь перед собой «щит» в виде диплома.

Про принятие

Я не беру на себя функцию гуру или наставника, а исключительно показываю человеку, где у него сейчас есть запрос, а дальше он сам принимает решение, что с этим делать. Как-то на сессии психолог спросила меня: «Когда ты наконец примешь, что ты проводник?» Как только она это произнесла, я начала просто рыдать. Мне было очень страшно даже услышать это, не то что самой о себе сказать. В общем, я поняла, что мне нужно с этим работать, мы с ней в течение года так или иначе соприкасались с этой темой, для того чтобы расслабить это напряжение, убрать внутренний страх, боязнь осуждения, страх двойственности жизни и профессии, принять то, что я имею право быть больше, чем просто актрисой.

«Я – проводник»: Лянка Грыу об авторских тренингах

Про границы другого

Я иду через любовь всегда. Максимально через добро и доверие, через безопасность, через присутствие, через то, что ты идешь туда, куда сам хочешь идти. Я никогда не буду тянуть человека идти глубже: даже если вижу, что там что-то есть, мы остановимся. Человек сам знает, где у него недопустимая зона. Иногда я заканчиваю упражнение, когда вижу, что человеку достаточно. Мы обнимаемся и идем дальше. Бывает, что людям просто нужно поприсутствовать в одном пространстве, даже не рассказывая мне ничего, им это уже помогает и поддерживает терапевтически. Поэтому если человек не хочет ничего говорить, я его никогда не дергаю.

Про внутреннюю опору

Мы должны опираться на себя. Книги читать — круто, подкасты слушать — круто, но обрабатывать всё равно надо самостоятельно. Но, знаешь, как говорят: находясь внутри проблемы, нельзя увидеть ее решение. Вот тогда нужен кто-то, кто вытянет тебя оттуда. Но осознание того, что ты находишься вот в этом штопоре, — это тоже осознанность. Есть куча техник, по которым ты можешь сам себе помогать. Если ты осознанно относишься к тому, что с тобой как с личностью и физическим телом происходит, то себе помочь на 80% можно точно, оставшиеся 20% я предпочитаю послушать со стороны, потому что нужно уметь впускать в себя новые точки зрения, новые взгляды, новые возможности. Я часто говорю, что ты маяк для сотни человек. Вот у тебя есть 100 подписчиков, они за тобой пойдут. Я пишу про психотерапию через свои проработки. Поработала с психологом над чем-то — и выдала какой-то свой тезисный монолог. Людям очень откликается и нравится.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
психология
персоны
Лянка Грыу

фотографии >>
«Я – проводник»: Лянка Грыу об авторских тренингах фотографии
«Я – проводник»: Лянка Грыу об авторских тренингах фотографии
«Я – проводник»: Лянка Грыу об авторских тренингах фотографии
«Я – проводник»: Лянка Грыу об авторских тренингах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Галина Кузнецовская
15 июня ушла из жизни актриса Галина Кузнецовская.
Игорь Меркулов
14 июня ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Игорь Меркулов.
Надежда Красная
14 июня ушла из жизни актриса Надежда Красная.
Валерий Бондарев
14 июня ушёл из жизни оперный певец Валерий Бондарев.
Малика Каюмова
13 июня ушла из жизни актриса Малика Каюмова.

День рождения >>

Юрий Ваксман
Сергей Гирин
Марина Доможирова
Николай Ерёменко (старший)
Александра Захарова
Пётр Меркурьев
Михаил Морозов
Гавриил Федотов
Дмитрий Шевченко
Ральф Беллами
Джон Галлахер младший
Михал Жебровский
Дени Лаван
Карел Хёгер
Фортунато Черлино
Скотт Эдкинс
все родившиеся 17 июня >>

Афиша кино >>

Унесённые призраками
мистика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
Пришельцы
боевик, научная фантастика, фэнтези
Южная Корея, 2022
Паранормальные явления. Поместье призраков
комедия, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2024
В поисках Адама
драма
США, 2024
Второй акт
комедия
Франция, 2024
Маленькая девочка в голубом
биография, драма
Бельгия, Франция, 2023
Не_жилец
триллер
США, 2023
Проклятие демона
драма, мелодрама, мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2023
Проклятие. Паранормальное видео
фильм ужасов
США, 2023
Медвежий переполох
детский фильм, комедия, приключения, экранизация
Перу, 2023
Пять фунтов искупления
криминальный фильм, мелодрама, триллер
США, 2024
Семейный переполох
комедия, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?