«Я – проводник»: Лянка Грыу об авторских тренингах

Лянка Грыу
провела лекцию и авторский тренинг «Вдохновение» на фестивале молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде. Во время тренинга актриса помогала нащупать болевую точку и обратить на неё внимание человека, чтобы он нашёл опору и уверенность в себе и своих силах. В интервью журналу «ОК!» Лянка рассказала
о своём новом увлечении.
Как проходят тренинги
Когда группа маленькая, я знаю точно, что смогу ее на своей энергии вытянуть и удержать, потому что, когда человек проходит трансформацию во время тренинга, ему нужна опора, ему нужно на кого-то опереться. Почему так много парных упражнений? Вы опираетесь всё время друг на друга, и я вместе с вами этот процесс прохожу: дышу вместе с вами, говорю вместе с вами, вникаю в вашу боль, для того чтобы вы могли расслабиться и ее выпустить и проработать. И после этого у каждого уже появляется своя внутренняя опора и сила, с которой все уходили после. Ко мне многие потом подходили и писали вечером: «Я всё могу», «Я ничего не боюсь», «Я понимаю, чего я хочу». Вот эта ясность приходит сначала через некоторое состояние туманности, а в туманности нужен проводник. Проводником в данном случае являюсь я, поэтому если у меня будет 40 человек, то я кого-то не замечу, не доведу. А если все у меня перед глазами, моей энергии, широты хватает на такое количество, поэтому я делаю очень камерно.
Про страхи и барьеры
Я шла к этому полтора года через метания, слезы, сопли, через распускание своей команды, которая помогает мне делать тренинг, собирание ее обратно, через психотерапию свою собственную. У меня было ощущение, что если я ухожу в другое направление, то я будто не состоялась в своей сфере. У меня столько внутренних страхов поднялось в какой-то момент, что я в них захлебнулась. Я перестала заниматься этим тренингом на полгода практически. Вошла в психотерапию и рассказывала своему психологу то, что чувствовала, что со мной происходит, почему ко мне вообще это всё пришло, надо ли мне это всё делать. Доказывала ей, что мне срочно нужно поступать в институт учиться на психолога, получать высшее образование. Если я хочу прикасаться к человеку и открывать рот в сторону кого-то, то мне надо обязательно иметь перед собой «щит» в виде диплома.
Про принятие
Я не беру на себя функцию гуру или наставника, а исключительно показываю человеку, где у него сейчас есть запрос, а дальше он сам принимает решение, что с этим делать. Как-то на сессии психолог спросила меня: «Когда ты наконец примешь, что ты проводник?» Как только она это произнесла, я начала просто рыдать. Мне было очень страшно даже услышать это, не то что самой о себе сказать. В общем, я поняла, что мне нужно с этим работать, мы с ней в течение года так или иначе соприкасались с этой темой, для того чтобы расслабить это напряжение, убрать внутренний страх, боязнь осуждения, страх двойственности жизни и профессии, принять то, что я имею право быть больше, чем просто актрисой.
Про границы другого
Я иду через любовь всегда. Максимально через добро и доверие, через безопасность, через присутствие, через то, что ты идешь туда, куда сам хочешь идти. Я никогда не буду тянуть человека идти глубже: даже если вижу, что там что-то есть, мы остановимся. Человек сам знает, где у него недопустимая зона. Иногда я заканчиваю упражнение, когда вижу, что человеку достаточно. Мы обнимаемся и идем дальше. Бывает, что людям просто нужно поприсутствовать в одном пространстве, даже не рассказывая мне ничего, им это уже помогает и поддерживает терапевтически. Поэтому если человек не хочет ничего говорить, я его никогда не дергаю.
Про внутреннюю опору
Мы должны опираться на себя. Книги читать — круто, подкасты слушать — круто, но обрабатывать всё равно надо самостоятельно. Но, знаешь, как говорят: находясь внутри проблемы, нельзя увидеть ее решение. Вот тогда нужен кто-то, кто вытянет тебя оттуда. Но осознание того, что ты находишься вот в этом штопоре, — это тоже осознанность. Есть куча техник, по которым ты можешь сам себе помогать. Если ты осознанно относишься к тому, что с тобой как с личностью и физическим телом происходит, то себе помочь на 80% можно точно, оставшиеся 20% я предпочитаю послушать со стороны, потому что нужно уметь впускать в себя новые точки зрения, новые взгляды, новые возможности. Я часто говорю, что ты маяк для сотни человек. Вот у тебя есть 100 подписчиков, они за тобой пойдут. Я пишу про психотерапию через свои проработки. Поработала с психологом над чем-то — и выдала какой-то свой тезисный монолог. Людям очень откликается и нравится.
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