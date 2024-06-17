Лянка Грыу рассказала, как пришла в психотерапию

Лянка Грыу
в интервью журналу «ОК!» рассказала
, как пришла в психотерапию. Актриса обратилась за помощью, когда у её ребёнка диагностировали аутизм, и она была вынуждена уехать с ним в Нью-Йорк на лечение.
«Мы уехали вместе с моим мужем и моей мамой. Я отрезала абсолютно свое прошлое на тот момент, никому не сказала, почему уехала. Никто не знал. У меня уже был полностью расписан гастрольный график, утверждение в проекты. В один момент мне говорят: «Мамочка, будет либо так, либо никак». Я в терапии больше десяти лет, я сразу же поняла, что не справляюсь, в тот момент. Ты осознаешь же, что эмиграция — это рождение заново, это очень тяжелый процесс. Ты там все-все стадии проходишь. Причем мы даже не готовились как-то морально, не копили эмоции, это случилось одним днем. После «Ледникового периода» мы уехали в Мексику, чтобы отдохнуть, и не вернулись. Ты просто уезжаешь с чемоданом купальников — и остаешься в зимнем Нью-Йорке в феврале...
Ты не знаешь языка. У меня не было там ничего, чтобы приехать на готовенькое. Когда ты едешь в эмиграцию, когда полностью вброшен в новую реальность, ты полностью беспомощен, хотя буквально вчера, казалось, был на вершине. Плюс к этому всему, у тебя ребенок с диагнозом «аутизм», и никто не знает, что с ним будет. В общем, полностью разрушились все мои опоры, и мне понадобился психолог»
, – рассказала актриса.
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