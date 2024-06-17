Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Лянка Грыу рассказала, как пришла в психотерапию

17 июня
2024 год

Лайфстайл >>
17 июня 2024
Лянка Грыу в интервью журналу «ОК!» рассказала, как пришла в психотерапию. Актриса обратилась за помощью, когда у её ребёнка диагностировали аутизм, и она была вынуждена уехать с ним в Нью-Йорк на лечение.

Лянка Грыу рассказала, как пришла в психотерапию

«Мы уехали вместе с моим мужем и моей мамой. Я отрезала абсолютно свое прошлое на тот момент, никому не сказала, почему уехала. Никто не знал. У меня уже был полностью расписан гастрольный график, утверждение в проекты. В один момент мне говорят: «Мамочка, будет либо так, либо никак». Я в терапии больше десяти лет, я сразу же поняла, что не справляюсь, в тот момент. Ты осознаешь же, что эмиграция — это рождение заново, это очень тяжелый процесс. Ты там все-все стадии проходишь. Причем мы даже не готовились как-то морально, не копили эмоции, это случилось одним днем. После «Ледникового периода» мы уехали в Мексику, чтобы отдохнуть, и не вернулись. Ты просто уезжаешь с чемоданом купальников — и остаешься в зимнем Нью-Йорке в феврале...

Ты не знаешь языка. У меня не было там ничего, чтобы приехать на готовенькое. Когда ты едешь в эмиграцию, когда полностью вброшен в новую реальность, ты полностью беспомощен, хотя буквально вчера, казалось, был на вершине. Плюс к этому всему, у тебя ребенок с диагнозом «аутизм», и никто не знает, что с ним будет. В общем, полностью разрушились все мои опоры, и мне понадобился психолог», – рассказала актриса.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я – проводник»: Лянка Грыу об авторских тренингах
Поиск по меткам
детиздоровьепсихология
персоны
Лянка Грыу

фотографии >>
Лянка Грыу рассказала, как пришла в психотерапию фотографии
Лянка Грыу рассказала, как пришла в психотерапию фотографии
Лянка Грыу рассказала, как пришла в психотерапию фотографии
Лянка Грыу рассказала, как пришла в психотерапию фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Галина Кузнецовская
15 июня ушла из жизни актриса Галина Кузнецовская.
Игорь Меркулов
14 июня ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Игорь Меркулов.
Надежда Красная
14 июня ушла из жизни актриса Надежда Красная.
Валерий Бондарев
14 июня ушёл из жизни оперный певец Валерий Бондарев.
Малика Каюмова
13 июня ушла из жизни актриса Малика Каюмова.

День рождения >>

Юрий Ваксман
Сергей Гирин
Марина Доможирова
Николай Ерёменко (старший)
Александра Захарова
Пётр Меркурьев
Михаил Морозов
Гавриил Федотов
Дмитрий Шевченко
Ральф Беллами
Джон Галлахер младший
Михал Жебровский
Дени Лаван
Карел Хёгер
Фортунато Черлино
Скотт Эдкинс
все родившиеся 17 июня >>

Афиша кино >>

Унесённые призраками
мистика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
Пришельцы
боевик, научная фантастика, фэнтези
Южная Корея, 2022
Паранормальные явления. Поместье призраков
комедия, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2024
В поисках Адама
драма
США, 2024
Второй акт
комедия
Франция, 2024
Маленькая девочка в голубом
биография, драма
Бельгия, Франция, 2023
Не_жилец
триллер
США, 2023
Проклятие демона
драма, мелодрама, мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2023
Проклятие. Паранормальное видео
фильм ужасов
США, 2023
Медвежий переполох
детский фильм, комедия, приключения, экранизация
Перу, 2023
Пять фунтов искупления
криминальный фильм, мелодрама, триллер
США, 2024
Семейный переполох
комедия, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен