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«Для меня это боль»: Ирина Горбачёва о ссоре с Марией Машковой и причинах развода с Антоном Савлеповым

17 июня
2024 год

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17 июня 2024

Ирина Горбачёва дала интервью Юлии Меньшовой, в которой обсудила свой долгий путь к женственности, разводы, отношение к материнству и разлад с Марией Машковой. Ранее, в интервью Мадонне Мур актриса призналась, что её брак с музыкантом Антоном Савлеповым развалился, не продержавшись и двух лет. Ирина не стала вдаваться в подробности о причинах развода, но многие связали его с началом спецоперации. В интервью Меньшовой актриса развеяла это заблуждение, признавшись, что брак с Антоном и без всяких политических разногласий требовал от неё слишком много компромиссов.

«Для меня это боль»: Ирина Горбачёва о ссоре с Марией Машковой и причинах развода с Антоном Савлеповым
фото: Ирина Горбачёва и Антон Савлепов

«Конечно же это [начало спецоперации] повлияло. Но это не краеугольная история вообще. Мы не из-за этого разошлись. Но этот вопрос поднялся бы в любом случае, и мы не пришли бы к консенсусу. Для меня выход из этих отношений — это всё-таки признание того, что такое количество компромиссов грозит мне онкологией. Я понимала, что надо прекращать отношения, но я их не прекращала. Это был мазохизм и жёсткая созависимость. Сейчас я смотрю на это и думаю: “Вот это мы терпилы”. Всё время пытаешься себя уговорить, уломать, уболтать: “Сейчас такой период, сейчас оно уляжется”. Потом бац — следующая волна. И оказывается, что есть какие-то вещи, которые очень глубоко были спрятаны, и именно благодаря этим отношениям они все вылезли. Вылезло то, чего я от себя даже не ожидала. Мне казалось, это пройдено, отпущено, проговорено и прочее. И вдруг приходит человек и все это взрывает. И всё то г**но, которое я прятала от себя и на которое я не хотела смотреть — оно наружу выходит».

В том же интервью Мадонне Мур актриса призналась, что решение остаться и работать в России стоило ей огромного количества дружеских связей. В числе тех, кто отвернулся от Горбачёвой, оказалась и Мария Машкова, с которой актриса была некогда очень дружна.

«Для меня это боль»: Ирина Горбачёва о ссоре с Марией Машковой и причинах развода с Антоном Савлеповым
фото: Ирина Горбачёва и Мария Машкова

«Я глубоко и больно переживаю разрыв отношений со своими друзьями. Поскольку это происходило неоднократно и до сих пор продолжается, я уже начала по-другому на это смотреть. Я думаю: «Господи, ну если ты так мучаешься от того, что ты не принимаешь мою точку зрения и выбор, если тебе так тяжело с этим, и для тебя принципиально, чтобы мы с тобой были на одной волне во всём, то, конечно же, прекращай общение. Я не хочу чтобы люди страдали от того, что они со мной общаются.

Мои друзья и родственники могут говорить всё, что хотят. Они имеют право на любое мнение. До тех пор, пока мой друг не хочет переобуть меня в свои ботинки — он мой друг. В моём окружении остались люди, у которых кардинально отличное от моего видение мира. Но это ничего не меняет. Мы друг друга любим. Я даже не “смиряюсь” с их точкой зрения, потому что “смириться” подразумевает, что я где-то сопротивляюсь, хочу что-то доказать и навязать, объяснить. Позволь людям жить ту жизнь, которую они живут, как позволяешь себе жить свою».
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«Для меня это боль»: Ирина Горбачёва о ссоре с Марией Машковой и причинах развода с Антоном Савлеповым фотографии
«Для меня это боль»: Ирина Горбачёва о ссоре с Марией Машковой и причинах развода с Антоном Савлеповым фотографии
«Для меня это боль»: Ирина Горбачёва о ссоре с Марией Машковой и причинах развода с Антоном Савлеповым фотографии
«Для меня это боль»: Ирина Горбачёва о ссоре с Марией Машковой и причинах развода с Антоном Савлеповым фотографии
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