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«Я думала, что стану полноценной, только когда рожу ребёнка»: Ирина Горбачёва о материнстве

17 июня
2024 год

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17 июня 2024
36-летняя актриса Ирина Горбачёва призналась в интервью Юлии Меньшовой, что тема материнства до недавних пор была для неё крайне болезненной. Ирина дважды была замужем, но у неё пока что нет детей. При том, что сама актриса считает рождение детей самым естественным развитием взаимоотношений в паре.

«Я думала, что стану полноценной, только когда рожу ребёнка»: Ирина Горбачёва о материнстве

«В паре должно появляться общее что-то: дело или ребенок, которое объединяет и двигает вас дальше. Если этого нет, люди начинают параллельно друг другу существовать, потом они сживаются, а потом понимают, что точек соприкосновения всё меньше, но очень комфортно. И на этом комфорте можно, конечно, и дальше ехать. Пока не встретишь кого-то другого, с кем возникнет связь и найдётся то, чего не хватало раньше. Это какая-то естественная часть отношений. По наблюдениям за другими и по собственному опыту семейных отношений я понимаю, что это органичная история. Вы должны как союз совместно дальше что-то производить».

«Я думала, что стану полноценной, только когда рожу ребёнка»: Ирина Горбачёва о материнстве

Но не так давно актриса “успокоилась по поводу беременности и рожания”, как только поняла, что эти вопросы были связаны с комплексом неполноценности.

«Раньше я всегда об этом думала с точки зрения уходящего времени. Потом я остановилась и подумала: почему это происходит? И я докопалась, что во мне сидела установка, что я стану полноценной женщиной только тогда, когда я рожу ребёнка. А пока я какая-то девушка-девочка, но не женщина. Потому что женщины — это вот те, которые познали чувство материнства, переродились, стали какими-то другими бла бла бла. Сейчас я поняла, что это чушь собачья. Что женщины, которые родили, могут точно также не раздуплиться ни в чём, даже в собственном материнстве. Они могут смотреть на своих детей и обалдевать: «Я мать, надо же…» Тогда я поняла, что эти установки про мою неполноценность как женщины без детей — это полная фигня».
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№ 1
Milana Pertnul (Томск)   17.06.2024 - 15:49
С низкой самооценкой. Комплекс неполноценности уходит на самую высокую полку. читать далее>>
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«Я думала, что стану полноценной, только когда рожу ребёнка»: Ирина Горбачёва о материнстве фотографии
«Я думала, что стану полноценной, только когда рожу ребёнка»: Ирина Горбачёва о материнстве фотографии
«Я думала, что стану полноценной, только когда рожу ребёнка»: Ирина Горбачёва о материнстве фотографии
«Я думала, что стану полноценной, только когда рожу ребёнка»: Ирина Горбачёва о материнстве фотографии
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