Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Прет-а-порте из Бобруйска: Олег Меньшиков, Анар и Катерина Ковальчук

17 июня
2024 год

Лайфстайл >>
17 июня 2024
На днях во дворе московского пространства “Суперметалл” состоялся первый показ бренда одежды ZNWR, созданного инженером по коммуникациям из Бобруйска Максимом Ганисевским. Показ собрал рекордное количество звёздных гостей: в первом ряду были замечены Олег Меньшиков, Алёна Михайлова, Юлия Волкова, Иван Чуйков, Полина Ауг, Катерина Ковальчук, Анар и многие другие.

Прет-а-порте из Бобруйска: Олег Меньшиков, Анар и Катерина Ковальчук
фото: Юлия Волкова

Прет-а-порте из Бобруйска: Олег Меньшиков, Анар и Катерина Ковальчук
фото: Анар

Прет-а-порте из Бобруйска: Олег Меньшиков, Анар и Катерина Ковальчук
фото: Валери Зоидова

Прет-а-порте из Бобруйска: Олег Меньшиков, Анар и Катерина Ковальчук
фото: Катерина Ковальчук

Прет-а-порте из Бобруйска: Олег Меньшиков, Анар и Катерина Ковальчук
фото: Ольга Веникова

Прет-а-порте из Бобруйска: Олег Меньшиков, Анар и Катерина Ковальчук
фото: Олег Меньшиков с женой

Прет-а-порте из Бобруйска: Олег Меньшиков, Анар и Катерина Ковальчук
фото: Алёна Михайлова

Прет-а-порте из Бобруйска: Олег Меньшиков, Анар и Катерина Ковальчук
фото: Полина Ауг
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
АнарПолина АугОльга ВениковаЮлия ВолковаВалери ЗоидоваКатерина КовальчукЯна КрайноваМаша ЛобановаАндрей Максимов (III)Олег МеньшиковАлёна МихайловаМитя ФоминИван Чуйков

фотографии >>
Прет-а-порте из Бобруйска: Олег Меньшиков, Анар и Катерина Ковальчук фотографии
Прет-а-порте из Бобруйска: Олег Меньшиков, Анар и Катерина Ковальчук фотографии
Прет-а-порте из Бобруйска: Олег Меньшиков, Анар и Катерина Ковальчук фотографии
Прет-а-порте из Бобруйска: Олег Меньшиков, Анар и Катерина Ковальчук фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Мацюк
16 июня ушёл из жизни продюсер Юрий Мацюк.
Янис Кубилис
16 июня ушёл из жизни актёр Янис Кубилис.
Галина Кузнецовская
15 июня ушла из жизни актриса Галина Кузнецовская.
Игорь Меркулов
14 июня ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Игорь Меркулов.
Надежда Красная
14 июня ушла из жизни актриса Надежда Красная.

День рождения >>

Юрий Ваксман
Сергей Гирин
Марина Доможирова
Николай Ерёменко (старший)
Александра Захарова
Пётр Меркурьев
Михаил Морозов
Гавриил Федотов
Дмитрий Шевченко
Ральф Беллами
Джон Галлахер младший
Михал Жебровский
Дени Лаван
Карел Хёгер
Фортунато Черлино
Скотт Эдкинс
все родившиеся 17 июня >>

Афиша кино >>

Унесённые призраками
мистика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
Пришельцы
боевик, научная фантастика, фэнтези
Южная Корея, 2022
Паранормальные явления. Поместье призраков
комедия, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2024
В поисках Адама
драма
США, 2024
Второй акт
комедия
Франция, 2024
Маленькая девочка в голубом
биография, драма
Бельгия, Франция, 2023
Не_жилец
триллер
США, 2023
Проклятие демона
драма, мелодрама, мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2023
Проклятие. Паранормальное видео
фильм ужасов
США, 2023
Медвежий переполох
детский фильм, комедия, приключения, экранизация
Перу, 2023
Пять фунтов искупления
криминальный фильм, мелодрама, триллер
США, 2024
Семейный переполох
комедия, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram