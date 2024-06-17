Прет-а-порте из Бобруйска: Олег Меньшиков, Анар и Катерина Ковальчук

На днях во дворе московского пространства “Суперметалл” состоялся первый показ бренда одежды ZNWR
, созданного инженером по коммуникациям из Бобруйска Максимом Ганисевским
. Показ собрал рекордное количество звёздных гостей: в первом ряду были замечены Олег Меньшиков
, Алёна Михайлова
, Юлия Волкова
, Иван Чуйков
, Полина Ауг
, Катерина Ковальчук
, Анар
и многие другие.
фото: Юлия Волкова
фото: Анар
фото: Валери Зоидова
фото: Катерина Ковальчук
фото: Ольга Веникова
фото: Олег Меньшиков с женой
фото: Алёна Михайлова фото: Полина Ауг
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