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Джастин Тимберлейк спровоцировал слухи об алкогольной зависимости после ареста за вождение в нетрезвом виде

19 июня
2024 год

Лайфстайл >>
19 июня 2024
18 июня полиция Нью-Йорка арестовала Джастина Тимберлейка за вождение в нетрезвом виде. И спустя несколько часов магшот (фотография, которую делают в полиции при задержании) артиста появился в интернете. Согласно источникам, Тимберлейк ехал с вечеринки в отеле и привлёк внимание полицейских тем, что проехал на знак “Стоп”. Сотрудники полиции остановили машину артиста и провели тест на трезвость. От теста на алкоголь артист отказался трижды, после чего был отправлен в участок. Позже Джастина отпустили под залог.

Джастин Тимберлейк спровоцировал слухи об алкогольной зависимости после ареста за вождение в нетрезвом виде

Это, в общем-то, достаточно рядовое происшествие спровоцировало дискуссию об алкогольной зависимости артиста. Сразу же нашлись некие инсайдеры, которые рассказали изданию PageSix, что у Тимберлейка давно проблемы с алкоголем и наркотиками и, несмотря на то, что он годами это скрывал, все всё прекрасно знают. Издание New York Post приводит слова анонима, который якобы тоже был на вечеринке, с которой ехал Тимберлейк: «Он был в г**но. В какой-то момент, прям перед самым концом вечеринки, кто-то пошёл в туалет и оставил на столике свой напиток. А когда вернулся, Джастин уже сидел и пил его напиток».
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№ 2
Дмитрий А. Мишин   19.06.2024 - 18:59
Можно было трындеть, задержи Тимберлейка с наркотиками, а не выпившим)))))) читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   19.06.2024 - 17:37
обычное дело для знаменитых людей. любой косяк обрастает слухами и домыслами. пьют там все и много, это нормальная жизнь. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Джастин Тимберлейк спровоцировал слухи об алкогольной зависимости после ареста за вождение в нетрезвом виде фотографии
Джастин Тимберлейк спровоцировал слухи об алкогольной зависимости после ареста за вождение в нетрезвом виде фотографии
Джастин Тимберлейк спровоцировал слухи об алкогольной зависимости после ареста за вождение в нетрезвом виде фотографии
Джастин Тимберлейк спровоцировал слухи об алкогольной зависимости после ареста за вождение в нетрезвом виде фотографии
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