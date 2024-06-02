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Легендарный художник: Зураб Церетели, Полина Аскери и Юлия Хамитова

2 июня
2024 год

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2 июня 2024
29 мая в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера документального фильма «Зураб» о художнике и скульптуре Зурабе Церетели. Показ посетил сам Зураб Константинович и его родные, а также Полина Аскери, Юлия Хамитова, Маша Фёдорова и другие.

Легендарный художник: Зураб Церетели, Полина Аскери и Юлия Хамитова
фото: Зураб Церетели

Легендарный художник: Зураб Церетели, Полина Аскери и Юлия Хамитова
фото: Василий Церетели с семьей

Легендарный художник: Зураб Церетели, Полина Аскери и Юлия Хамитова
фото: Юлия Хамитова

Легендарный художник: Зураб Церетели, Полина Аскери и Юлия Хамитова
фото: Маша Федорова

Легендарный художник: Зураб Церетели, Полина Аскери и Юлия Хамитова
фото: Полина Аскери

Легендарный художник: Зураб Церетели, Полина Аскери и Юлия Хамитова
фото: Павел Камин

Документальный фильм о Зурабе Церетели был снят к 90-летию легендарного художника. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER уже 10 июня, позднее фильм также станет доступен для просмотра на видеосервисе RUTUBE.
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Легендарный художник: Зураб Церетели, Полина Аскери и Юлия Хамитова фотографии
Легендарный художник: Зураб Церетели, Полина Аскери и Юлия Хамитова фотографии
Легендарный художник: Зураб Церетели, Полина Аскери и Юлия Хамитова фотографии
Легендарный художник: Зураб Церетели, Полина Аскери и Юлия Хамитова фотографии
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