Легендарный художник: Зураб Церетели, Полина Аскери и Юлия Хамитова

29 мая в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера документального фильма «Зураб» о художнике и скульптуре Зурабе Церетели. Показ посетил сам Зураб Константинович и его родные, а также Полина Аскери, Юлия Хамитова, Маша Фёдорова и другие.
фото: Зураб Церетели
фото: Василий Церетели с семьей
фото: Юлия Хамитова
фото: Маша Федорова
фото: Полина Аскери
фото: Павел Камин
Документальный фильм о Зурабе Церетели был снят к 90-летию легендарного художника. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER уже 10 июня, позднее фильм также станет доступен для просмотра на видеосервисе RUTUBE.
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