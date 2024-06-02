Данила Козловский снова выиграл суд против Виталия Бородина, который обвинял его в экстремизме

Данила Козловский
снова выиграл суд против общественника Виталия Бородина
, который обвинял актёра в дискредитации ВС РФ и экстремизме
. О победе Данила рассказал в социальных сетях.
«Вчера суд РФ повторно встал на мою строну в иске на г-на Бородина о защите чести и достоинства, с которым я обратился в суд в апреле 2023 года. То, о чём писал Бородин, — неправда. Теперь официально!»
, – написал Данила, обратившись к поклонникам, журналистам и Бородину.
Козловский пояснил, что теперь Бородин обязан удалить из телеграм-канала «лживые заявления»
о нём, выпустить опровержение и выплатить ему один рубль в качестве моральной компенсации. Козловский подчеркнул, что ждёт этой выплаты, поскольку «при дефиците работы на родине»
в привычной и любимой для него сфере кино и театра «копейка рубль бережет»
. Если же эти условия не будут исполнены, то Бородина ждут последствия: «В случае неповиновения Бородин В. Н. попадёт под пристальное внимание судебных приставов, будет ограничен в выездах, и на его имущество, стоимость которого явно на несколько порядков выше суммы присуждённой мне компенсации, рискует оказаться под арестом»
, — написал Козловский.
Данила подчеркнул, что никуда не уезжал из России, в чём его ранее обвинял Бородин: «Вопреки его стараниям грязной ложью создать вокруг меня атмосферу подозрительности и ненависти, вопреки всем трудностям, я продолжаю жить в России. Я никогда и никуда не уезжал. Я искренне рад, что в моём случае правда и справедливость оказались возможны»
.
Козловский объяснил, что ему важно сказать всё это, потому что ему больно наблюдать за тем, как кампании по уничтожению репутации и «созданию совершенно предвзятого общественного мнения»
уничтожают творческих людей: «Это в буквальном смысле разрушает карьеры талантливых людей, коих в нашей стране, к счастью, много и которые продолжают в любых обстоятельствах работать, создавать и развивать культуру страны»
.
Виталий Бородин уже отреагировал на это решение суда и заявил, что борьба ещё не закончена: «Данил Валерьевич, пока все судебные инстанции не пройдём, а их у нас ещё много, никакого рубля вы не получите. Подождите, ещё рано так думать, ситуация может развернуться на 240 градусов. То, что вчера суд оставил первое решение в силе, это ещё ни о чём не говорит. За нами правда, двигаемся дальше»
, — написал общественник в своём канале.
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