В тихом омуте: Эзотерические практики Настасьи Самбурской, Меган Фокс и Марии Шумаковой

В канун летнего солнцестояния многие ищут неординарные способы лучше понять себя и мир вокруг. И если для некоторых расклад на картах Таро становится развлечением на одну ночь, другие обращаются к высшим силам на постоянной основе: строят матрицу судьбы, устраивают паломничество по местам силы и принимают ванну при полной луне. Кино-театр.Ру
собрал подборку с актрисами, чье увлечение мистическими практиками вдохновит отправиться на поиски цветущего папоротника грядущей ночью.
Меган Фокс
Любительница обрядов Меган Фокс даже разлуку с детьми способна превратить в пафосный ритуал. Актриса набирает ванну и рыдает в ней каждое новолуние
, борясь с чувством вины за недостаточный вклад в воспитание троих сыновей. А во время помолвки, которую, правда, Меган и Колсон Бейкер
уже расторгли
, возлюбленные испили крови друг друга
. Да и вообще, как говорит актриса, своего жениха она создала силой мысли в раннем детстве
. Возможно, лучше бы Меган раскладывала Таро тихими семейными вечерами.
Мария Шумакова
Как это делает Мария Шумакова. Безобидный ритуал с раскладами карт Таро актриса превратила в процветающий бизнес: Мария продает авторские онлайн-курсы стоимостью от 10 до 300 тысяч рублей, персональные консультации за 80 тысяч рублей, а еще ведет прогревный Youtube-канал с раскладами для знаков зодиака.
Настасья Самбурская
Самбурская увлекается
раскладыванием карт Таро, а также изучает системы об энергетическом устройстве человека, в частности – дизайн человека. Актриса даже купила программу по построению личной матрицы судьбы, чтобы узнать все про своего будущего партнера. При знакомстве с новыми людьми актриса не стесняется спрашивать дату рождения: так она проверят женихов, подруг и коллег на предмет возможных конфликтов. Также совместимость Настасье помогают понять биоритмы: интеллектуальный и эмоциональный. Если есть о чем поговорить с человеком – значит у отношений есть шанс.
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова рассказывала в соцсетях, что пользуется услугами известного астролога Павла Андреева, который составляет натальные карты «счастья и успеха». Он анализирует положение планет и выявляет сильные и слабые стороны различных аспектов жизни. Чехова также заказывала у него финансовую карту и утверждает, что благодаря его советам смогла значительно улучшить свое материальное положение.
Мария Ивакова
Мария прониклась паломничеством по местам силы настолько, что запустила авторское шоу «За волшебством»
. В нем актриса и телеведущая проходит ритуалы перерождения, посещает шаманов и рассказывает о том, как заглянуть внутрь себя.
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