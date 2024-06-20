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Дарья Мельникова спровоцировала слухи о новом замужестве и рождении третьего ребёнка

20 июня
2024 год

Лайфстайл >>
20 июня 2024
Если где и искать хорошие новости, то только в запрещённой соцсети. Там всё время кто-то красиво отдыхает, вкусно ест, познаёт себя, рукодельничает, женится, рожает и снимает об этом красивые видео. Как, например, актриса Дарья Мельникова, огорошившая своих дорогих подписчиков шутливым видео про то, как она устроила “сюрприз мужу”. Хотя сюрприз, понятное дело, предназначался подписчикам.

Дарья Мельникова спровоцировала слухи о новом замужестве и рождении третьего ребёнка

Первым сюрпризом стало повышение Романа Набатова из бойфренда в мужья. Об отношениях Дарьи и Романа стало известно осенью 2023 года, когда актёры появились вместе на премьере сериала «Волшебный участок». Вторым сюрпризом стало появление в кадре новорождённого ребёнка, которого держит на руках Мельникова.

Дарья Мельникова спровоцировала слухи о новом замужестве и рождении третьего ребёнка

Впрочем, шутливый характер видео не позволяет с полной уверенностью утверждать, что актриса успела не только выйти замуж, но и родить третьего ребёнка. Сама Дарья продолжает отшучиваться в ответ на уточняющие вопросы.
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Дарья Мельникова спровоцировала слухи о новом замужестве и рождении третьего ребёнка фотографии
Дарья Мельникова спровоцировала слухи о новом замужестве и рождении третьего ребёнка фотографии
Дарья Мельникова спровоцировала слухи о новом замужестве и рождении третьего ребёнка фотографии
Дарья Мельникова спровоцировала слухи о новом замужестве и рождении третьего ребёнка фотографии
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