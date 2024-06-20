Дарья Мельникова спровоцировала слухи о новом замужестве и рождении третьего ребёнка

Если где и искать хорошие новости, то только в запрещённой соцсети. Там всё время кто-то красиво отдыхает, вкусно ест, познаёт себя, рукодельничает, женится, рожает и снимает об этом красивые видео. Как, например, актриса Дарья Мельникова
, огорошившая своих дорогих подписчиков шутливым видео про то, как она устроила “сюрприз мужу”. Хотя сюрприз, понятное дело, предназначался подписчикам.
Первым сюрпризом стало повышение Романа Набатова
из бойфренда в мужья. Об отношениях Дарьи и Романа стало известно осенью 2023 года, когда актёры появились вместе на премьере сериала «Волшебный участок»
. Вторым сюрпризом стало появление в кадре новорождённого ребёнка, которого держит на руках Мельникова.
Впрочем, шутливый характер видео не позволяет с полной уверенностью утверждать, что актриса успела не только выйти замуж, но и родить третьего ребёнка. Сама Дарья продолжает отшучиваться в ответ на уточняющие вопросы.
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