Аня Чиповская отметила день рождения с Максимом Матвеевым, Софьей Эрнст и Никитой Ефремовым

фото: Аня Чиповская, Павел Чернышёв и Ангелина Пахомова
фото: Софья Эрнст, Алла Сигалова и Аня Чиповская
фото: Никита Ефремов и Аня Чиповская
фото: Максим Матвеев и Аня Чиповская
фото: Аня Чиповская и Амбарцум Кабанян
«Я безумно люблю вас, друзья. Спасибо, что пришли, что не ушли, что радовались, обнимались, любили. День рождения удался благодаря вам. Скоро выложу ещё фото. Как говорил Кэрролл, любое приключение должно с чего-либо начаться. Да будет так», — написала именниница в запретграме.
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