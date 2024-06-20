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Аня Чиповская отметила день рождения с Максимом Матвеевым, Софьей Эрнст и Никитой Ефремовым

20 июня
2024 год

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20 июня 2024
16 июня Аня Чиповская с размахом отметила 37-летие в кругу друзей и коллег. Поздравить актрису пришли Софья Эрнст, Алла Сигалова, Ида Галич, Максим Матвеев, Павел Табаков, Денис Шведов, Маруся Фомина, Никита Ефремов и многие другие, за исключением Дмитрия Ендальцева, за которого актриса якобы тайно вышла замуж в прошлом году.

Аня Чиповская отметила день рождения с Максимом Матвеевым, Софьей Эрнст и Никитой Ефремовым
фото: Аня Чиповская, Павел Чернышёв и Ангелина Пахомова

Аня Чиповская отметила день рождения с Максимом Матвеевым, Софьей Эрнст и Никитой Ефремовым
фото: Софья Эрнст, Алла Сигалова и Аня Чиповская

Аня Чиповская отметила день рождения с Максимом Матвеевым, Софьей Эрнст и Никитой Ефремовым
фото: Никита Ефремов и Аня Чиповская

Аня Чиповская отметила день рождения с Максимом Матвеевым, Софьей Эрнст и Никитой Ефремовым
фото: Максим Матвеев и Аня Чиповская

Аня Чиповская отметила день рождения с Максимом Матвеевым, Софьей Эрнст и Никитой Ефремовым
фото: Аня Чиповская и Амбарцум Кабанян

«Я безумно люблю вас, друзья. Спасибо, что пришли, что не ушли, что радовались, обнимались, любили. День рождения удался благодаря вам. Скоро выложу ещё фото. Как говорил Кэрролл, любое приключение должно с чего-либо начаться. Да будет так», — написала именниница в запретграме.

Аня Чиповская отметила день рождения с Максимом Матвеевым, Софьей Эрнст и Никитой Ефремовым
фото: Маруся Фомина и Аня Чиповская

Аня Чиповская отметила день рождения с Максимом Матвеевым, Софьей Эрнст и Никитой Ефремовым
фото: Аня Чиповская

Аня Чиповская отметила день рождения с Максимом Матвеевым, Софьей Эрнст и Никитой Ефремовым
фото: Аня Чиповская и Софья Эрнст

Аня Чиповская отметила день рождения с Максимом Матвеевым, Софьей Эрнст и Никитой Ефремовым
фото: Аня Чиповская и Ида Галич

Аня Чиповская отметила день рождения с Максимом Матвеевым, Софьей Эрнст и Никитой Ефремовым
фото: Ксения Ермоленко и Павел Табаков
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Аня Чиповская отметила день рождения с Максимом Матвеевым, Софьей Эрнст и Никитой Ефремовым фотографии
Аня Чиповская отметила день рождения с Максимом Матвеевым, Софьей Эрнст и Никитой Ефремовым фотографии
Аня Чиповская отметила день рождения с Максимом Матвеевым, Софьей Эрнст и Никитой Ефремовым фотографии
Аня Чиповская отметила день рождения с Максимом Матвеевым, Софьей Эрнст и Никитой Ефремовым фотографии
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