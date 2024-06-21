Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International»

18 июня в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма
«Тур с Иванушками»
— комедии о трёх подругах, которые отправились в автомобильное путешествие по югу России, чтобы развеяться и встретиться с группой «Иванушки International».
фото: Иванушки International
фото: Агата Муцениеце
фото: Марк Горобец со спутницей
Фильм зрителям представили режиссёр
Марк Горобец
и исполнители главных ролей
Агата Муцениеце
,
Анна Пескова
,
Ольга Сухарева
,
Роман Курцын
,
Роман Маякин
и солисты группы «Иванушки International»
Кирилл Андреев
,
Андрей Григорьев-Апполонов
и
Кирилл Туриченко
.
фото: Анна Пескова
фото: Роман Маякин и Ольга Сухарева
фото: Роман Курцын
Гостями премьеры стали
Дмитрий Дибров
,
Женя Малахова
,
Иван Чуйков
,
Виктория Дайнеко
,
Сарик Андреасян
,
Николай Расторгуев
и другие.
фото: Дмитрий Дибров
фото: Женя Малахова
фото: Виктория Дайнеко
фото: Екатерина Молоховская
фото: Сарик Андреасян
фото: Игорь Жижикин
фото: Николай Расторгуев
фото: Ирина Медведева и Карина Андоленко
в прокате с 20 июня 2024 года. «Тур с Иванушками»
«Тур с Иванушками»
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