Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Спецпроект «10 жизней»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International»

21 июня
2024 год

Лайфстайл >>
21 июня 2024

18 июня в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Тур с Иванушками» — комедии о трёх подругах, которые отправились в автомобильное путешествие по югу России, чтобы развеяться и встретиться с группой «Иванушки International».

Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International»
фото: Иванушки International

Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International»
фото: Агата Муцениеце

Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International»
фото: Марк Горобец со спутницей

Фильм зрителям представили режиссёр Марк Горобец и исполнители главных ролей Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Роман Курцын, Роман Маякин и солисты группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.

Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International»
фото: Анна Пескова

Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International»
фото: Роман Маякин и Ольга Сухарева

Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International»
фото: Роман Курцын

Гостями премьеры стали Дмитрий Дибров, Женя Малахова, Иван Чуйков, Виктория Дайнеко, Сарик Андреасян, Николай Расторгуев и другие.

Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International»
фото: Дмитрий Дибров

Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International»
фото: Женя Малахова

Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International»
фото: Виктория Дайнеко

Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International»
фото: Екатерина Молоховская

Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International»
фото: Сарик Андреасян

Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International»
фото: Игорь Жижикин

Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International»
фото: Николай Расторгуев

Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International»
фото: Ирина Медведева и Карина Андоленко

«Тур с Иванушками» в прокате с 20 июня 2024 года.

«Тур с Иванушками»
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Карина АндоленкоСарик АндреасянКирилл АндреевМарк ГоробецАндрей Григорьев-АполлоновВиктория ДайнекоДмитрий ДибровИгорь ЖижикинСергей Комаров (II)Роман КурцынВладимир ЛевкинЕвгения МалаховаРоман МаякинИрина МедведеваИгорь МишинЕкатерина МолоховскаяАгата МуцениецеАнна ПесковаНиколай РасторгуевМирослава СмирноваОльга СухареваКирилл ТуриченкоИван Чуйков
фильмы
Тур с Иванушками

фотографии >>
Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International» фотографии
Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International» фотографии
Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International» фотографии
Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Спецпроект «10 жизней»

Скорбим

Леонид Гусаров
Актёр Леонид Гусаров погиб в зоне проведения СВО.
Леонид Биц
20 июня ушёл из жизни продюсер Леонид Биц.
Виолетта Геворкян
20 июня ушла из жизни актриса Виолетта Геворкян.
Маргарита Войтес
20 июня ушла из жизни оперная певица Маргарита Войтес.
Дональд Сазерленд
20 июня ушёл из жизни актёр Дональд Сазерленд.

День рождения >>

Татьяна Бабенкова
Валерий Жаков
Валерий Золотухин
Изольда Извицкая
Максим Радугин
Дарья Румянцева
Кирилл Сафонов
Константин Чернокрылюк
Игорь Юраш
Густаво Бермудес
Жерар Ланвен
Марга Лопес
Дэвид Моррисси
Крис Пратт
Джейн Расселл
Даг Савант
все родившиеся 21 июня >>

Афиша кино >>

Унесённые призраками
мистика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
Семейный переполох
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Пришельцы
боевик, научная фантастика, фэнтези
Южная Корея, 2022
Тур с Иванушками
музыкальная комедия, роуд-муви
Россия, 2024
Паранормальные явления. Поместье призраков
комедия, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2024
В поисках Адама
драма
США, 2024
Второй акт
комедия
Франция, 2024
Маленькая девочка в голубом
биография, драма
Бельгия, Франция, 2023
Не_жилец
триллер
США, 2023
Проклятие демона
драма, мелодрама, мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2023
Проклятие. Паранормальное видео
фильм ужасов
США, 2023
Три богатыря. Ни дня без подвига
приключения, фэнтези
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?