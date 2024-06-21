Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон

20 июня в зале ожидания железнодорожного вокзала города Иваново состоялось открытие VI российского фестиваля сериалов «Пилот», на который съехалось более 800 гостей. На три дня Иваново превратился в главный центр сериальной индустрии — представители онлайн-кинотеатров, тв-каналов и независимых продакшн-студий привезли сюда свои новые проекты. В основном конкурсе фестиваля 15 новых сериалов, среди которых долгожданные «Дайте шоу!» и «Эль Русо». А состав жюри, в которое вошли Клим Шипенко, Владимир Котт, Пётр Буслов и Юрий Быков, свидетельствует о том, что сериалы давно конкурируют с полным метром на паритетных началах.
фото: Жюри: Юрий Быков, Клим Шипенко, Владимир Котт и Пётр Буслов
обсуждение >>