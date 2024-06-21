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Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон

21 июня
2024 год

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21 июня 2024
20 июня в зале ожидания железнодорожного вокзала города Иваново состоялось открытие VI российского фестиваля сериалов «Пилот», на который съехалось более 800 гостей. На три дня Иваново превратился в главный центр сериальной индустрии — представители онлайн-кинотеатров, тв-каналов и независимых продакшн-студий привезли сюда свои новые проекты. В основном конкурсе фестиваля 15 новых сериалов, среди которых долгожданные «Дайте шоу!» и «Эль Русо». А состав жюри, в которое вошли Клим Шипенко, Владимир Котт, Пётр Буслов и Юрий Быков, свидетельствует о том, что сериалы давно конкурируют с полным метром на паритетных началах.

Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон
фото: Жюри: Юрий Быков, Клим Шипенко, Владимир Котт и Пётр Буслов

Отведав шампанского и прогулявшись по красной дорожке, гости фестиваля расселись по местам и после короткого приветственного выступления Ольги Сутуловой, посмотрели первую серию ретро-детективной драмы Анны Матисон «Плевако» с Сергеем Безруковым в заглавной роли.

Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон

Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон

Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон

Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон
фото: Ольга Сутулова

Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон

Среди гостей открытия были замечены Алексей Учитель, Карен Оганесян, Александра Киселёва, Анастасия Тодореску, Дарья Харченко, Джаник Файзиев, Ситора Алиева, Алексей Нужный, Сергей Мокрицкий, Наталья Мокрицкая, Ася Резник и другие.

Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон
фото: Ольга Сутулова

Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон
фото: Дарья Харченко

Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон
фото: Джаник Файзиев

Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон
фото: Ася Резник

Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон
фото: Софья Карпунина

Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон
фото: Наталья Мокрицкая

Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон
фото: Стася Венкова

Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон
фото: Анастасия Тодореску и Карен Оганесян

Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон
фото: Алексей Учитель

Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон
фото: Анна Матисон

Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон
фото: Алексей Нужный
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Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон фотографии
Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон фотографии
Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон фотографии
Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон фотографии
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