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Хаос правит: Наталья Земцова, Вольфганг Черни и Ева Смирнова

21 июня
2024 год

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21 июня 2024

В кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась премьера комедии «Семейный переполох» о том, как образцовая домохозяйка решает уйти с детьми от супруга и начать новую жизнь. Правда, получается у нее не все и не сразу: дети, оказавшись дома одни, устраивают настоящий переполох. Среди гостей премьеры были актеры фильма Евгения Ахременко, Наталья Земцова, Вольфганг Черни, Ева Смирнова и другие, а также Филипп Киркоров, Татьяна Яхина, Никита Тихонов-Рау и многие другие.

Хаос правит: Наталья Земцова, Вольфганг Черни и Ева Смирнова
фото: Евгения Ахременко

Хаос правит: Наталья Земцова, Вольфганг Черни и Ева Смирнова
фото: Наталья Земцова

Хаос правит: Наталья Земцова, Вольфганг Черни и Ева Смирнова
фото: Вольфганг Черни

Хаос правит: Наталья Земцова, Вольфганг Черни и Ева Смирнова
фото: Ева Смирнова

Хаос правит: Наталья Земцова, Вольфганг Черни и Ева Смирнова
фото: Филипп Киркоров

Хаос правит: Наталья Земцова, Вольфганг Черни и Ева Смирнова
фото: Татьяна Яхина

Хаос правит: Наталья Земцова, Вольфганг Черни и Ева Смирнова
фото: Никита Тихонов-Рау и Евгения Юстус

Хаос правит: Наталья Земцова, Вольфганг Черни и Ева Смирнова
фото: Евгений Раев со спутницей
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Хаос правит: Наталья Земцова, Вольфганг Черни и Ева Смирнова фотографии
Хаос правит: Наталья Земцова, Вольфганг Черни и Ева Смирнова фотографии
Хаос правит: Наталья Земцова, Вольфганг Черни и Ева Смирнова фотографии
Хаос правит: Наталья Земцова, Вольфганг Черни и Ева Смирнова фотографии
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