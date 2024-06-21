Хаос правит: Наталья Земцова, Вольфганг Черни и Ева Смирнова

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В Москве подошли к концу съемки музыкального драмеди Александра Карпиловского
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В кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась премьера комедии «Семейный переполох» о том, как образцовая домохозяйка решает уйти с детьми от супруга и начать новую жизнь. Правда, получается у нее не все и не сразу: дети, оказавшись дома одни, устраивают настоящий переполох. Среди гостей премьеры были актеры фильма Евгения Ахременко, Наталья Земцова, Вольфганг Черни, Ева Смирнова и другие, а также Филипп Киркоров, Татьяна Яхина, Никита Тихонов-Рау и многие другие.
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