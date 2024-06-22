У Отара Кушанашвили обнаружили рак

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Ника Здорик и Сергей Городничий сыграли в «Ландышах»

В перевоплощении актеру помогает пластический грим

Евгений Цыганов стал дедом в сиквеле «Бати»

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Песок, рабство и магический реализм: «Я — капитан» — итальянская драма, чуть не получившая «Оскар»

Режиссер «Пиноккио» и «Страшных сказок» описывает суровый маршрут из Африки в Европу