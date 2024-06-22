У Отара Кушанашвили обнаружили рак

У 53-летнего Отара Кушанашвили
выявили рак. Телеведущего экстренно доставили в одну из московских больниц и прооперировали.
О госпитализации рассказал друг Кушанашвили, музыкальный обозреватель Владимир Полупанов
: «Увы, самые страшные предположения подтвердились. У Отара Кушанашвили нашли раковую опухоль. Идет операция. Молюсь о здоровье друга. И верю, что он справится»
, – написал он на своей странице «ВКонтакте». Ранее в СМИ появилась информация, что Кушанашвили попал в реанимацию с подозрением на цирроз печени. Позже она была опровергнута.
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