«На меня вылили ведро с отходами»: Анна Хилькевич рассказала о съёмках в сериале «Полупановы»

Актриса и телеведущая Анна Хилькевич
поделилась впечатлениям от съёмок в сериале «Полупановы»
, премьера которого состоится на ТНТ 24 июня. Хилькевич сыграла саму себя – и по сюжету на неё, большую звезду, попавшую в дом странной семейки Полупановых, выливают ведро с отходами.
«На меня действительно выливали ведро с отходами! Было неприятно, было мокро, было плохо пахнуще. Вся ситуация, в которую попала моя героиня, то бишь актриса Анна Хилькевич, максимально сюрреалистичная. Хотя такое действительно бывает, в любом месте можно найти абсолютно нетривиальную семью, которая живет по своим законам. И это кино может показать зрителю, что у каждого может быть своя собственная реальность»
, — отметила актриса.
Проект рассказывает о необычной семье, которая живет в собственной вселенной и никак не хочет съезжать из любимого дома по программе реновации. В сериале, поставленном Алексеем Смирновым
(«Внутри Лапенко»
), также снялись Дмитрий Степашин
, Артём Молоканов
, Елена Федотова
, Антон Просвирнин
, Тимофей Зайцев
.
Первый эпизод сериала «Полупановы» выйдет на ТНТ 24 июня в 20:00.
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