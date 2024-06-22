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«На меня вылили ведро с отходами»: Анна Хилькевич рассказала о съёмках в сериале «Полупановы»

22 июня
2024 год

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22 июня 2024

Актриса и телеведущая Анна Хилькевич поделилась впечатлениям от съёмок в сериале «Полупановы», премьера которого состоится на ТНТ 24 июня. Хилькевич сыграла саму себя – и по сюжету на неё, большую звезду, попавшую в дом странной семейки Полупановых, выливают ведро с отходами.

«На меня вылили ведро с отходами»: Анна Хилькевич рассказала о съёмках в сериале «Полупановы»

«На меня действительно выливали ведро с отходами! Было неприятно, было мокро, было плохо пахнуще. Вся ситуация, в которую попала моя героиня, то бишь актриса Анна Хилькевич, максимально сюрреалистичная. Хотя такое действительно бывает, в любом месте можно найти абсолютно нетривиальную семью, которая живет по своим законам. И это кино может показать зрителю, что у каждого может быть своя собственная реальность», — отметила актриса.

Проект рассказывает о необычной семье, которая живет в собственной вселенной и никак не хочет съезжать из любимого дома по программе реновации. В сериале, поставленном Алексеем Смирновым («Внутри Лапенко»), также снялись Дмитрий Степашин, Артём Молоканов, Елена Федотова, Антон Просвирнин, Тимофей Зайцев.

Первый эпизод сериала «Полупановы» выйдет на ТНТ 24 июня в 20:00.
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фильмы
Внутри ЛапенкоПолупановы

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«На меня вылили ведро с отходами»: Анна Хилькевич рассказала о съёмках в сериале «Полупановы» фотографии
«На меня вылили ведро с отходами»: Анна Хилькевич рассказала о съёмках в сериале «Полупановы» фотографии
«На меня вылили ведро с отходами»: Анна Хилькевич рассказала о съёмках в сериале «Полупановы» фотографии
«На меня вылили ведро с отходами»: Анна Хилькевич рассказала о съёмках в сериале «Полупановы» фотографии
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