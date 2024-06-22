«Это была тяжёлая неделя»: Джастин Тимберлейк прокомментировал свой арест

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Ника Здорик и Сергей Городничий сыграли в «Ландышах»

Премьера проекта состоится на фестивале «Пилот»

«Для меня это сериал про поиски смысла»: Милош Бикович – о сериале «Дайте шоу!»

Актриса устроила вечеринку в одном из московских заведений

Аня Чиповская отметила день рождения с Максимом Матвеевым, Софьей Эрнст и Никитой Ефремовым

В перевоплощении актеру помогает пластический грим

Евгений Цыганов стал дедом в сиквеле «Бати»

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Песок, рабство и магический реализм: «Я — капитан» — итальянская драма, чуть не получившая «Оскар»

Режиссер «Пиноккио» и «Страшных сказок» описывает суровый маршрут из Африки в Европу