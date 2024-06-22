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«Это была тяжёлая неделя»: Джастин Тимберлейк прокомментировал свой арест

22 июня
2024 год

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22 июня 2024

Джастин Тимберлейк публично прокомментировал свой арест за вождение в нетрезвом виде.

«Это была тяжёлая неделя»: Джастин Тимберлейк прокомментировал свой арест

«Это была тяжелая неделя. Я знаю, что иногда меня трудно любить, но вы продолжаете это делать несмотря ни на что. И я люблю вас в ответ», — заявил артист. Несмотря на инцидент с арестом, стадион, где он выступал, оказался полным.

18 июня Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде. По словам самого артиста, он выпил всего один бокал в отеле в Саг-Харборен, где проводил время с друзьями, однако этого оказалось достаточно для задержания сотрудниками полиции.
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«Это была тяжёлая неделя»: Джастин Тимберлейк прокомментировал свой арест фотографии
«Это была тяжёлая неделя»: Джастин Тимберлейк прокомментировал свой арест фотографии
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