«Это была тяжёлая неделя»: Джастин Тимберлейк прокомментировал свой арест

Джастин Тимберлейк
публично прокомментировал свой арест за вождение в нетрезвом виде.
«Это была тяжелая неделя. Я знаю, что иногда меня трудно любить, но вы продолжаете это делать несмотря ни на что. И я люблю вас в ответ»
, — заявил артист. Несмотря на инцидент с арестом, стадион, где он выступал, оказался полным.
18 июня Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде
. По словам самого артиста, он выпил всего один бокал в отеле в Саг-Харборен, где проводил время с друзьями, однако этого оказалось достаточно для задержания сотрудниками полиции.
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