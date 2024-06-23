Юлия Пересильд основала свою музыкальную группу

Юлия Пересильд
открыла новую страницу в своей творческой биографии: она объявила о создании музыкальной группы «Мандрагора».
«Мои. Прямо мои. Парни, вы огонь. И с вами нигде не страшно. Музыка нас связала. И тайн больше нет – начинаем потихоньку выходить из сумрака. 5 июля – концерт в Новой Голландии в Санкт-Петербурге!»
– написала Юлия в своих соцсетях, анонсировав первое большое шоу.
В коллектив, помимо самой Пересильд, вошли четверо участников: ударник Станислав Опойченков
, басист Семен Лепешкин
, клавишник Александр Тевелев
и гитарист Владимир «Корней» Корниенко
. Сама актриса будет выступать вокалисткой группы.
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