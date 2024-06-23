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Самоирония: Никита Кологривый пошутил над своей скандальной репутацией

23 июня
2024 год

Лайфстайл >>
23 июня 2024
Никита Кологривый опубликовал в соцсетях самоироничный ролик, вдохновленный его скандальной репутацией.

Самоирония: Никита Кологривый пошутил над своей скандальной репутацией

В видео, подписанном фразой «Кологривому отказали», актер в шутку скандалит на съемках и жалуется на то, что его кандидатуру забраковали для участия в сериале «Полупановы», потому что у него недостаточно «деревенское лицо»: «Вы меня зовете на интервью, почему на стуле не написано — стул для Никиты Кологривого? Как я должен понять, что это мой стул? А? На “Мосфильме” находимся, в конце концов, ребята», — восклицает актер.



После успеха «Слова пацана» Кологривый обзавелся спорной репутацией. Например, он неоднократно критиковал коллег-выходцев из актерских династий, а также актеров без профессионального образования. Также артист засветился в одном из новосибирских баров — укусил за ногу официантку и подрался с сотрудниками заведения.
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Самоирония: Никита Кологривый пошутил над своей скандальной репутацией фотографии
Самоирония: Никита Кологривый пошутил над своей скандальной репутацией фотографии
Самоирония: Никита Кологривый пошутил над своей скандальной репутацией фотографии
Самоирония: Никита Кологривый пошутил над своей скандальной репутацией фотографии
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