Самоирония: Никита Кологривый пошутил над своей скандальной репутацией

Никита Кологривый
опубликовал в соцсетях самоироничный ролик, вдохновленный его скандальной репутацией.
В видео, подписанном фразой «Кологривому отказали», актер в шутку скандалит на съемках и жалуется на то, что его кандидатуру забраковали для участия в сериале «Полупановы»
, потому что у него недостаточно «деревенское лицо»: «Вы меня зовете на интервью, почему на стуле не написано — стул для Никиты Кологривого? Как я должен понять, что это мой стул? А? На “Мосфильме” находимся, в конце концов, ребята»
, — восклицает актер.
После успеха «Слова пацана»
Кологривый обзавелся спорной репутацией. Например, он неоднократно критиковал коллег-выходцев из актерских династий
, а также актеров без профессионального образования
. Также артист засветился в одном из новосибирских баров — укусил за ногу официантку и подрался с сотрудниками заведения
.
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