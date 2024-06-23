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Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева

23 июня
2024 год

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23 июня 2024

В последний день смотра основного конкурса фестиваля «Пилот» утомлённые переизбытком визуальной информации гости переместились из кинотеатра на двойную вечеринку сериала «Чистые» и медиапортала «Звездач». Между рестораном «Печь» и кафе «Современник» курсировали, приплясывая, Стася Милославская, Николай Хомерики, Сергей Городничий, Николай Шрайбер, Анна Чурина, Софья Синицына, Светлана Степанковская, Софья Лебедева и Денис Власенко.

Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева
фото: Ника Здорик и Сергей Городничий

Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева
фото: Николай Шрайбер с женой

Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева
фото: Денис Власенко

Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева
фото: Жан Просянов

Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева
фото: Светлана Степанковская

Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева
фото: Софья Лебедева

Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева
фото: Анна Чурина

Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева

Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева
фото: Дарья Харченко

Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева
фото: Софья Синицына

Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева
фото: Стася Милославская

Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева
фото: Яна Крайнова

Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева
фото: Стася Хомерики-Гранковская и Николай Хомерики
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Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева фотографии
Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева фотографии
Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева фотографии
Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева фотографии
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