Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева

Александр Бухаров добьется «Высшей меры» 24 июня
На НТВ состоится премьера исторического детектива с участием Никиты Тезина и Игоря Ливанова
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В последний день смотра основного конкурса фестиваля «Пилот» утомлённые переизбытком визуальной информации гости переместились из кинотеатра на двойную вечеринку сериала «Чистые» и медиапортала «Звездач». Между рестораном «Печь» и кафе «Современник» курсировали, приплясывая, Стася Милославская, Николай Хомерики, Сергей Городничий, Николай Шрайбер, Анна Чурина, Софья Синицына, Светлана Степанковская, Софья Лебедева и Денис Власенко.
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