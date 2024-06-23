«Мне было так стыдно»: Иван Ургант поделился воспоминаниями детства и юности

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Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон

За производство многосерийной экранизации романа Льва Толстого отвечает кинокомпания «Москино»

Сергей Урсуляк снимет новую версию «Войны и мира»

Новости кино

Роман Курцын снимается в новом сезоне веб-сериала «Про людей и про войну»

Съемки пройдут в Ленинградской области, Подмосковье и на территории Белоруссии