«Мне было так стыдно»: Иван Ургант поделился воспоминаниями детства и юности

На днях на канале журналиста и режиссёра Николая Солодникова
(aka ещёнепознер) вышел выпуск
с Иваном Ургантом
, снятый в формате экскурсионных мемуаров. Отставной телеведущий водит Солодникова по памятным местам Санкт-Петербурга и делится связанными с ними воспоминаниями из детства и юности. Речь Урганта, по обыкновению, обрастает шутками и находу выдуманными деталями, однако, несколько воспоминаний, связанных с чувством стыда и позора, весьма похожи на правду.
«Я описался на уроке. Мне было 8 лет, я любил игру “Вокруг света”. И меня учительница попросила сделать доклад про эту игру. Я делал доклад, и я так много говорил (я уже тогда не мог останавливаться) и мне так хотелось в туалет, что я одновременно понял, что я ещё говорю что-то про Дежнёва, направляюсь в туалет и одновременно с этим уже писаю. Мне было так стыдно. Я ушёл в туалет, а когда возвращался за учебниками, думал, что сейчас надо мной будут смеяться дети. Это будет позор. Но никто со мной никогда на эту тему не говорил. Ни учительница, ни мой лучший друг, никто. Как будто бы этого не было. И я до сих пор не знаю — учительница что-то сказала детям, чтобы они меня не стыдили. Или я так тихо пописал, что этого просто никто не заметил? И вот это умение я бы хотел в себе научиться развивать. Обо**ался — сделай вид, что ничего не произошло»
.
«В "Доме актёра" на Невском случилось ключевое событие. Я приехал на 60-летний юбилей моего дедушки
(это был 1990-й год), а оттуда меня забрал мой папа
и мы поехали на 40-летие Михаила Боярского
. И там я впервые увидел стриптиз. Михаилу Сергеевичу подарили стриптиз. И вышла женщина, сняла с себя всё и села на Михаила Сергеевича так же, как он садился на коня в любом из фильмов Юнгвальд-Хилькевича
. Женщина оголила грудь Михаилу Сергеевичу прямо в лицо. Она на нём извивалась. Мне было 12 лет, мне было стыдно так, что у меня руки тряслись. Тогда это было самое стыдное, что было в моей жизни. Помню, это всё закончилось, мы уходили, Михаил Сергеевич подошёл ко мне и сказал: "Вань, не переживай, мне было так же неловко, как тебе". А ведь я видел, что ему не было неловко».
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