Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина

23 июня закончил свою работу VI российский фестиваль сериалов «Пилот», проходивший в городе Иваново с 20 июня. Ведущим церемонии выступил Антон Филипенко, который начал вечер с активного поиска будущей жены. К счастью для всех, соискательница на эту роль нашлась довольно быстро, и Антон приступил к объявлению победителей, в паузах зачитывая шутки собственного сочинения.
фото: Антон Филипенко желает познакомиться
Выбор жюри многих ошеломил — лучшим сериалом по мнению четырёх взрослых дяденек стал детский приключенческий детектив Юрия Коробейникова«Любопытная Варвара». Ну что ж, классическая реакция на переизбыток насилия на экране и в жизни — прятаться в ярком беззаботном детстве.
фото: Юрий Коробейников и Полина Айнутдинова
фото: Лев Зулькарнаев
фото: Юрий Быков
фото: Диана Милютина, Николай Хомерики, Софья Синицына и Тереза Диуро
фото: Мария Мацель, Екатерина Тодоровская и Стася Милославская
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