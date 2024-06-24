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Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина

24 июня
2024 год

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24 июня 2024
23 июня закончил свою работу VI российский фестиваль сериалов «Пилот», проходивший в городе Иваново с 20 июня. Ведущим церемонии выступил Антон Филипенко, который начал вечер с активного поиска будущей жены. К счастью для всех, соискательница на эту роль нашлась довольно быстро, и Антон приступил к объявлению победителей, в паузах зачитывая шутки собственного сочинения.

Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина
фото: Антон Филипенко желает познакомиться

Выбор жюри многих ошеломил — лучшим сериалом по мнению четырёх взрослых дяденек стал детский приключенческий детектив Юрия Коробейникова «Любопытная Варвара». Ну что ж, классическая реакция на переизбыток насилия на экране и в жизни — прятаться в ярком беззаботном детстве.

Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина
фото: Юрий Коробейников и Полина Айнутдинова

Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина
фото: Лев Зулькарнаев

Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина
фото: Юрий Быков

Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина
фото: Диана Милютина, Николай Хомерики, Софья Синицына и Тереза Диуро

Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина
фото: Мария Мацель, Екатерина Тодоровская и Стася Милославская

А вот выбор зрителей, проголосовавших за сериал «Убойный отпуск» с Анной Михалковой и Александром Робаком в роли женатой пары, отдыхающей в Турции с трупом какого-то альфонса, имеет больше связи с реальностью. Об остальных лауреатах фестиваля можно прочитать здесь, а мы с возмутительным легкомыслием перескакиваем на красную дорожку, по которой прошлись Софья Синицына, Диана Милютина, Ася Резник, Мария Мацель, Стася Милославская, Софья Карпунина, Светлана Степанковская и многие другие.

Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина
фото: Софья Лебедева

Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина
фото: Клим Шипенко и Пётр Буслов

Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина
фото: Ася Резник и Мария Мацель

Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина
фото: Софья Карпунина с сыном

Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина
фото: Светлана Степанковская

Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина
фото: Иван Лаврухин

Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина
фото: Александра Киселёва
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Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина фотографии
Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина фотографии
Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина фотографии
Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина фотографии
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