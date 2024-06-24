Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина

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В коллективе «Мандрагора» актриса будет петь

Юлия Пересильд основала свою музыкальную группу

Новости кино

Роман Курцын снимается в новом сезоне веб-сериала «Про людей и про войну»

Съемки пройдут в Ленинградской области, Подмосковье и на территории Белоруссии