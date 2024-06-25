Не бывает «идеальных» родов: Глафира Тарханова дала несколько советов будущим мамам

18 июня Глафира Тарханова
родила пятого ребёнка — дочь Лукерью. Несмотря на кажущийся “большой опыт” в вопросах деторождения актриса призналась в соцсетях, что каждый раз процесс появления на свет ребёнка остаётся для неё абсолютно непредсказуем. Поэтому она решила поделиться опытом и некоторыми важными наблюдениями с женщинами, которым только предстоит это волнительное приключение.
Своего первого ребёнка Глафира родила в роддоме, но остальных предпочла рожать дома с акушеркой. Впрочем, актриса воздержалась от агитации за домашние роды, признав, что очень рада тому, что сегодня в роддомах вполне можно воссоздать условия, похожие на домашние.
По опыту актрисы, проконтролировать роды почти невозможно, поэтому очень важен позитивный настрой. Но не стоит зацикливаться на идее о том, что бывают какие-то “идеальные” роды, которые можно запланировать. Зато можно заранее подумать о том, кто составит вам компанию на этом болезненном и ответственном мероприятии, и выбрать заботливую акушерку.
«Если всё в родах пошло не совсем так, как вы рассчитывали значит ваша история — такая! Я думаю, не бывает «идеальных» , «правильных» родов, это индивидуальный процесс и только ваш уникальный опыт.
Если нет показаний к операции, берите с собой на роды доулу или акушерку, мужа (по желанию). Медицинскому персоналу в роддоме часто некогда быть на протяжении всего процесса рядом с женщиной, а поддержка и присутствие чуткого человека рядом часто необходимы, это важно для спокойствия женщины. Знать, что она не одна, и в любой момент кто-то позовет медперсонал. Страх, паника сковывает и замедляет родовую деятельность, что приводит к стимуляции и дополнительным медицинским вмешательствам»
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Также актриса обозначила условия, соблюдение которых поможет женщине настроиться на нужный лад. Ведь, “от психологической готовности часто зависит физиологический процесс”.
«Гармоничные условия в процессе — это 3Т:
- Тихо (без лишних разговоров, вопросов и информации)
- Тепло (женщине должно быть максимально комфортно)
- Темно (в идеале приглушенный свет, чтобы между схватками, например, можно было отдохнуть) Я рада, что сейчас подобные условия возможно создать в роддоме».
Ну и под конец, срываясь на капслок, актриса напомнила женщинам, что даже когда кажется, что больше уже не можешь, надо помнить, что всё ты можешь.
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