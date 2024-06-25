Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не бывает «идеальных» родов: Глафира Тарханова дала несколько советов будущим мамам

25 июня
2024 год

Лайфстайл >>
25 июня 2024
18 июня Глафира Тарханова родила пятого ребёнка — дочь Лукерью. Несмотря на кажущийся “большой опыт” в вопросах деторождения актриса призналась в соцсетях, что каждый раз процесс появления на свет ребёнка остаётся для неё абсолютно непредсказуем. Поэтому она решила поделиться опытом и некоторыми важными наблюдениями с женщинами, которым только предстоит это волнительное приключение.

Не бывает «идеальных» родов: Глафира Тарханова дала несколько советов будущим мамам

Своего первого ребёнка Глафира родила в роддоме, но остальных предпочла рожать дома с акушеркой. Впрочем, актриса воздержалась от агитации за домашние роды, признав, что очень рада тому, что сегодня в роддомах вполне можно воссоздать условия, похожие на домашние.

По опыту актрисы, проконтролировать роды почти невозможно, поэтому очень важен позитивный настрой. Но не стоит зацикливаться на идее о том, что бывают какие-то “идеальные” роды, которые можно запланировать. Зато можно заранее подумать о том, кто составит вам компанию на этом болезненном и ответственном мероприятии, и выбрать заботливую акушерку.

«Если всё в родах пошло не совсем так, как вы рассчитывали значит ваша история — такая! Я думаю, не бывает «идеальных» , «правильных» родов, это индивидуальный процесс и только ваш уникальный опыт.

Если нет показаний к операции, берите с собой на роды доулу или акушерку, мужа (по желанию). Медицинскому персоналу в роддоме часто некогда быть на протяжении всего процесса рядом с женщиной, а поддержка и присутствие чуткого человека рядом часто необходимы, это важно для спокойствия женщины. Знать, что она не одна, и в любой момент кто-то позовет медперсонал. Страх, паника сковывает и замедляет родовую деятельность, что приводит к стимуляции и дополнительным медицинским вмешательствам».

Не бывает «идеальных» родов: Глафира Тарханова дала несколько советов будущим мамам

Также актриса обозначила условия, соблюдение которых поможет женщине настроиться на нужный лад. Ведь, “от психологической готовности часто зависит физиологический процесс”.

«Гармоничные условия в процессе — это 3Т:
- Тихо (без лишних разговоров, вопросов и информации)
- Тепло (женщине должно быть максимально комфортно)
- Темно (в идеале приглушенный свет, чтобы между схватками, например, можно было отдохнуть) Я рада, что сейчас подобные условия возможно создать в роддоме».

Ну и под конец, срываясь на капслок, актриса напомнила женщинам, что даже когда кажется, что больше уже не можешь, надо помнить, что всё ты можешь.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
детиздоровьемнение
персоны
Глафира Тарханова

фотографии >>
Не бывает «идеальных» родов: Глафира Тарханова дала несколько советов будущим мамам фотографии
Не бывает «идеальных» родов: Глафира Тарханова дала несколько советов будущим мамам фотографии
Не бывает «идеальных» родов: Глафира Тарханова дала несколько советов будущим мамам фотографии
Не бывает «идеальных» родов: Глафира Тарханова дала несколько советов будущим мамам фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анхель Гутьеррес
22 июня ушёл из жизни актёр Анхель Гутьеррес.
Дмитрий Кижаев
22 июня ушёл из жизни композитор Дмитрий Кижаев.
Лала Мнацаканян
22 июня ушла из жизни актриса Лала Мнацаканян.
Олег Огий
21 июня ушёл из жизни актёр Олег Огий.

День рождения >>

Маргарита Аброськина
Артём Артемьев
Ольга Дибцева
Илья Иосифов
Анна Носатова
Светлана Тимофеева-Летуновская
Владимир Толоконников
Альберт Филозов
Мария Шашлова
Маккенна Грейс
Рики Джервейс
Влад Иванов
Линда Карделлини
Лина Ромей (II)
Эмма Суарес
Бизи Филиппс
все родившиеся 25 июня >>

Афиша кино >>

Тёмные воды
драма, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2002
Клуб Зеро
трагикомедия, триллер
Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Франция, 2023
Челюсти. Кровавый риф
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Драйвер
боевик, триллер
Великобритания, 2023
Фолия
драма
Австрия, Франция, Италия, Гонконг, 2023
Остров Черепа
триллер, фильм ужасов
Франция, 2024
Резервная копия
драма, криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Польша, Сербия, Словакия, Чехия, 2023
Синистер. Пожиратель душ
триллер, фильм ужасов
Франция, 2024
Сирокко из страны ветров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Франция, 2023
Уикенд с родителями
драма, комедия
Дания, 2022
Бывший в помощь
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Горизонты: Часть 1
вестерн, драма
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram