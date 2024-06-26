Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин

Самоирония: Никита Кологривый пошутил над своей скандальной репутацией
Актёр поделился роликом в социальных сетях
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24 июня в Париже стартовала Неделя моды, гости которой первыми познакомились с новыми кутюрными коллекциями сезона осень-зима 2024/25. И как водится, в Париж устремились не только профессиональные жрецы моды, но и сочувствующие артисты. На показе Chanel были замечены Кира Найтли и Мишель Уильямс, показ Schiaparelli, как обычно не обошёлся без Ренаты Литвиновой и Кайли Дженнер, на шоу Dior побывали Дженнифер Лопес и Летиция Каста, а коллекцию Armani Prive оценили Кейт Бланшетт и Ева Грин. Но больше всего звёзд предсказуемо привлёк
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