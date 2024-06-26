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Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин

26 июня
2024 год

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26 июня 2024

24 июня в Париже стартовала Неделя моды, гости которой первыми познакомились с новыми кутюрными коллекциями сезона осень-зима 2024/25. И как водится, в Париж устремились не только профессиональные жрецы моды, но и сочувствующие артисты. На показе Chanel были замечены Кира Найтли и Мишель Уильямс, показ Schiaparelli, как обычно не обошёлся без Ренаты Литвиновой и Кайли Дженнер, на шоу Dior побывали Дженнифер Лопес и Летиция Каста, а коллекцию Armani Prive оценили Кейт Бланшетт и Ева Грин. Но больше всего звёзд предсказуемо привлёк парад бомжей показ Balenciaga, на котором собрались Николь Кидман, Рената Литвинова, Сельма Блэр, Наоми Уоттс, Кэти Перри и Джои Кинг.

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин
фото: Аврил Лавинь на показе Iris van Herpen

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин
фото: Кира Найтли на показе Chanel

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин
фото: Дженнифер Лопес на показе Dior

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин
фото: Розамунд Пайк на показе Dior

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин
фото: Летиция Каста на показе Dior

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин
фото: Кайли Дженнер на показе Schiaparelli

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин
фото: Рената Литвинова на показе Schiaparelli

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин
фото: Рената Литвинова на показе Schiaparelli

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин
фото: Ева Грин на показе Armani Prive

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин
фото: Кейт Бланшетт на показе Armani Prive

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин
фото: Наоми Уоттс с сыном Каем на показе Balenciaga

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин
фото: Николь Кидман на показе Balenciaga

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин
фото: Рената Литвинова на показе Balenciaga

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин
фото: Сельма Блэр на показе Balenciaga

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин
фото: Кэти Перри на показе Balenciaga
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Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин фотографии
Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин фотографии
Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин фотографии
Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Кира Найтли и Ева Грин фотографии
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