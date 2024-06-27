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Иппотерапия: Людмила Артемьева, Виталий Гогунский и Наталья Тетенова

27 июня
2024 год

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27 июня 2024
В столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» 25 июня состоялась премьера семейного приключенческого фильма «Мой любимый чемпион». Одними из первых фильм посмотрели Виталий Гогунский, Олег Тактаров, Филипп Ершов, Дэни Яровский, Анна Калашникова, а также актёры фильма Людмила Артемьева, Наталья Тетенова и Василиса Коростышевская.

Иппотерапия: Людмила Артемьева, Виталий Гогунский и Наталья Тетенова
фото: Людмила Артемьева

Иппотерапия: Людмила Артемьева, Виталий Гогунский и Наталья Тетенова
фото: Виталий Гогунский

Иппотерапия: Людмила Артемьева, Виталий Гогунский и Наталья Тетенова
фото: Алёна Чехова

Иппотерапия: Людмила Артемьева, Виталий Гогунский и Наталья Тетенова
фото: Анна Калашникова

Иппотерапия: Людмила Артемьева, Виталий Гогунский и Наталья Тетенова
фото: Наталья Тетенова

Иппотерапия: Людмила Артемьева, Виталий Гогунский и Наталья Тетенова
фото: Василиса Коростышевская

Иппотерапия: Людмила Артемьева, Виталий Гогунский и Наталья Тетенова
фото: Пелагея с дочерью

Иппотерапия: Людмила Артемьева, Виталий Гогунский и Наталья Тетенова
фото: Филипп Ершов

Иппотерапия: Людмила Артемьева, Виталий Гогунский и Наталья Тетенова
фото: Олег Тактаров

Иппотерапия: Людмила Артемьева, Виталий Гогунский и Наталья Тетенова
фото: Дэни Яровский

Фильм «Мой любимый чемпион» рассказывает о 13-летней девочке и её лучшем друге – коне Джонатане. Только он может разделить с Сашей её радости, потери и надежды. Сашу не понимают ни одноклассники, ни мама. По её мнению, строптивый конь, напоминающий девочке об отце, является обузой для семьи. И только бабушка готова на любые безрассудства, чтобы поддержать Сашу в стремлении сохранить лошадь. Для этого юной спортсменке и Джонатану предстоит пройти долгий путь, ведущий к большим победам и новым открытиям.

Премьера фильма на большом экране состоится 27 июня.

«Мой любимый чемпион»
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Мой любимый чемпион

фотографии >>
Иппотерапия: Людмила Артемьева, Виталий Гогунский и Наталья Тетенова фотографии
Иппотерапия: Людмила Артемьева, Виталий Гогунский и Наталья Тетенова фотографии
Иппотерапия: Людмила Артемьева, Виталий Гогунский и Наталья Тетенова фотографии
Иппотерапия: Людмила Артемьева, Виталий Гогунский и Наталья Тетенова фотографии
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