Иппотерапия: Людмила Артемьева, Виталий Гогунский и Наталья Тетенова

Фильм «Мой любимый чемпион» рассказывает о 13-летней девочке и её лучшем друге – коне Джонатане. Только он может разделить с Сашей её радости, потери и надежды. Сашу не понимают ни одноклассники, ни мама. По её мнению, строптивый конь, напоминающий девочке об отце, является обузой для семьи. И только бабушка готова на любые безрассудства, чтобы поддержать Сашу в стремлении сохранить лошадь. Для этого юной спортсменке и Джонатану предстоит пройти долгий путь, ведущий к большим победам и новым открытиям.
Премьера фильма на большом экране состоится 27 июня.
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