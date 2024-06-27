«Я в полной мере ощутила, что такое бытовой алкоголизм»: Екатерина Варнава о кризисе и выходе из него

Карьера Екатерины Варнавы встала на паузу примерно в то же время, что и карьера Ивана Урганта. И примерно по тем же причинам: в феврале 2022 года обоим телеведущим не хватило фантазии на то, чтобы представить, как в самом скором времени пацифизм будет караться законом. После наивно-недоумённого поста в тогда ещё разрешённой соцсети Варнава лишилась роли в шоу «Абсолютно нага» в кабаре Crave (её заменила Агата Муцениеце). А её амбиции стать актрисой театра и кино легли на полку вместе с сериалом «Безбашенная», в котором она сыграла главную роль.
Варнава осталась без работы и, по её собственному выражению, вынужденно ничем не занималась. Такой резкий поворот естественным образом перерос в кризис и начальную стадию бытового алкоголизма, о чём Екатерина рассказала в интервью Сергею Мезенцеву в шоу “Серёжа и микрофон”.
«В моей жизни был непростой период. Разгар случился в ноябре 2023, в феврале стала чуть-чуть выходить из этого состояния. Я в полной мере ощутила, что такое эмоциональные качели, что такое обратиться за помощью к психотерапевту и что такое бытовой алкоголизм. Я тогда перестала пить антидепрессанты, на которых я сидела полтора года, и думала, что бокальчик вина — это типа для хорошего сна. Но если послушать экспертов, бокальчик-два в день приводит к определённым последствиям».
Варнава вовремя спохватилась и перестала употреблять алкоголь. «Если я попадаю на интервью публичных людей, я могу прям точно определить, что вот этот человек “прибухивает”. Речь не о запойных, а о тех, кто что-то в себе глушит. И мне, как человеку, который тоже прошёл этот этап, это видно. Я для себя решила, что мне [алкоголь] мешает сконцентрироваться, мешает вообще мечтать. Ставить цели и задачи. Потому что ты не можешь чётко поставить перед собой задачу».
Оказавшись на дне своих творческих амбиций и ощутив колоссальный дискомфорт, Варнава решила, что пора оттолкнуться и выныривать из этого состояния, пока не стало поздно. И в этот момент ей поступило своевременное предложение — сыграть главную роль в спектакле «Я - Марлен».
фото: Екатерина Варнава в спектакле "Я - Марлен"
«Я решила, что надо выбираться из этой ямы. Мне сильно помог Савва Савельев, который мне прислал пьесу «Я - Марлен». Савва, сам того не ведая, стал первым важнейшим звеном в цепочке дальнейших событий. Мы с ним встретились и он сказал: «Ну, подруга, ты поправилась, тебе надо схуднуть для этой роли. Спектакль сложный, песни, танцы, надо себя возвращать в форму». А меня реально вышибло из формы, моя активность прежняя рабочая закончилась, и соответственно, я потихонечку начала [себя запускать]. Поговорив с ним, я поняла, что надо вернуть всё как было или даже лучше. Потому что появилась мотивация».
Возвращаться в форму и учить текст пьесы Варнава решила на Кипре, и в процессе поняла, что хочет создать собственное кабаре-шоу с музыкой, танцами и перьями. И поставить его там же, на Кипре. Во-первых, потому что там огромная русскоговорящая диаспора, а во-вторых, потому что там кипит культурная жизнь. «В какой-то момент на Кипре культурно-развлекательная программа стала очень насыщенной. Тебя каждый день куда-то приглашают, и это не местечковые собантуи. Ты встречаешь огромное количество красивых, очень стильно одетых и интересных людей. И все, услышав, что ты хочешь сделать шоу, очень хотят тебе помочь и помогают. Я, честно говоря, с таким не сталкивалась. Звучит подозрительно», — иронично резюмировала Варнава.
Производство кабаре-шоу под названием Drama Queen на данный момент находится на промежуточном этапе: «Мы собрали команду, труппу, запустили производство костюмов, написали первый акт, пишем музыку, записали две заглавные песни. Все процессы запущены. И площадка подтвердилась — 6 первых постановок мы дадим в Лимассоле. Премьера 10 октября 2024 года».
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