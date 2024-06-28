В смерти Мэттью Перри считают виновной бывшую жену Чарли Шина

В октябре прошлого года на 55-м году жизни скончался Мэттью Перри – тело актёра обнаружил в джакузи его ассистент. Причиной смерти стало острое воздействие кетамина: Перри проходил терапию, в рамках которой ему ставили капельницу с веществом от депрессии и тревожности. Последний приём препарата был за полторы недели до смерти актёра, в то время как период полураспада кетамина не превышает 3-4 часов. Поэтому следователи пришли к выводу, что кто-то мог принести актёру его последнюю дозу.
Как сообщает In Touch Weekly, это была бывшая жена Чарли ШинаБрук Мюллер. Её уже допросила полиция, изъяв телефон и компьютер. В ближайшее время Брук могут предъявить обвинение в непредумышленном убийстве: «Она наняла адвокатов и неоднократно встречалась с представителями правоохранительных органов с тех пор, как они прибыли в её дом с ордером на обыск. Она хранит молчание о ситуации», — говорит издание.
фото: Брук Мюллер
По делу также проходит ещё несколько человек. У 46-летней Брук, как и у Мэттью Перри, были проблемы с наркотическими веществами, и она проходила лечение в рехабе. Там они, предположительно, и познакомились с актёром. Два года назад из-за зависимости у неё забрали детей: двух сыновей от Чарли Шина.
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