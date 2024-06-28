«Мы в роли догоняющих»: Данила Козловский высказался о российском кинематографе

Данила Козловский
стал гостем YouTube-шоу GlumOFF и сравнил российский и американский кинематограф. В беседе с журналистом Егором Глумовым
он отметил, что в США снимают разноплановые картины, как гениальные, так и неудачные. Однако отечественной киноиндустрии всё равно пока далеко до того, что выпускает Голливуд.
«Я патриот своей индустрии и с большой нежностью и уважением отношусь к огромному числу людей, которые стараются создавать, несмотря на непростые условия и всё то, что происходит. Но всё равно мы в роли догоняющих — всегда были и ещё долгое время будем. А в американской киноиндустрии каждый год создаются прекрасные фильмы. Мы так немножко вытягиваем голову, но потом выходит "Оппенгеймер" или даже "Барби", которая тоже в своём жанре замечательная картина»
, — заявил Данила.
Актёр подчеркнул, что отсутствие цензуры благотворно влияет на производство фильмов и сериалов, и привёл в пример сериал «Карточный домик»
с Кевином Спейси
в главной роли: «Понятно, что там есть определённые перекосы. Но сериал "Карточный домик" возможен в американском кино. Представить себе сериал "Карточный домик" в российском кинематографе сейчас невозможно»
, — сказал Козловский.
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