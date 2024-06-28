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«Мы в роли догоняющих»: Данила Козловский высказался о российском кинематографе

28 июня
2024 год

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28 июня 2024

Данила Козловский стал гостем YouTube-шоу GlumOFF и сравнил российский и американский кинематограф. В беседе с журналистом Егором Глумовым он отметил, что в США снимают разноплановые картины, как гениальные, так и неудачные. Однако отечественной киноиндустрии всё равно пока далеко до того, что выпускает Голливуд.

«Мы в роли догоняющих»: Данила Козловский высказался о российском кинематографе

«Я патриот своей индустрии и с большой нежностью и уважением отношусь к огромному числу людей, которые стараются создавать, несмотря на непростые условия и всё то, что происходит. Но всё равно мы в роли догоняющих — всегда были и ещё долгое время будем. А в американской киноиндустрии каждый год создаются прекрасные фильмы. Мы так немножко вытягиваем голову, но потом выходит "Оппенгеймер" или даже "Барби", которая тоже в своём жанре замечательная картина», — заявил Данила.

Актёр подчеркнул, что отсутствие цензуры благотворно влияет на производство фильмов и сериалов, и привёл в пример сериал «Карточный домик» с Кевином Спейси в главной роли: «Понятно, что там есть определённые перекосы. Но сериал "Карточный домик" возможен в американском кино. Представить себе сериал "Карточный домик" в российском кинематографе сейчас невозможно», — сказал Козловский.

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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   28.06.2024 - 17:31
И ежу понятно, тоже открыл Америку. И не только в кинематографе. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Данила КозловскийКевин Спейси
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«Мы в роли догоняющих»: Данила Козловский высказался о российском кинематографе фотографии
«Мы в роли догоняющих»: Данила Козловский высказался о российском кинематографе фотографии
«Мы в роли догоняющих»: Данила Козловский высказался о российском кинематографе фотографии
«Мы в роли догоняющих»: Данила Козловский высказался о российском кинематографе фотографии
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