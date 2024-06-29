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У Джины Роулендс диагностировали болезнь Альцгеймера

29 июня
2024 год

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29 июня 2024
У Джины Роулендс диагностировали болезнь Альцгеймера. По словам её сына, режиссёра Ника Кассаветиса, актриса страдает от заболевания последние пять лет. Об этом он рассказал в интервью Entertainment Weekly.

У Джины Роулендс диагностировали болезнь Альцгеймера

Джина снялась в фильме своего сына «Дневник памяти», в котором сыграла главную героиню Элли в старости. По сюжету, она страдала деменцией: «Я пригласил свою маму на роль Элли в возрасте, и мы долго говорили о болезни Альцгеймера, желая быть искренними, а теперь, последние пять лет, у неё болезнь Альцгеймера. У неё полное слабоумие. И это безумие: мы жили этим, она играла это, а теперь это у нас», — сказал Кассаветис.

У Джины Роулендс диагностировали болезнь Альцгеймера
фото: Кадр из фильма «Дневник памяти»
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У Джины Роулендс диагностировали болезнь Альцгеймера фотографии
У Джины Роулендс диагностировали болезнь Альцгеймера фотографии
У Джины Роулендс диагностировали болезнь Альцгеймера фотографии
У Джины Роулендс диагностировали болезнь Альцгеймера фотографии
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