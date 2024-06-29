Талия Барнетт требует от Шайи ЛаБафа 10 млн долларов

В 2020 году певица FKA Twigs (Талия Барнетт) обвинила
своего бывшего бойфренда, актёра Шайю ЛаБафа
, в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии и подала на него в суд. Дело начали рассматривать только сейчас. Как сообщает
InTouch, певица требует возмещение ущерба в размере 10 миллионов долларов. В своём заявление она отметила, что на фоне болезненного разрыва упустила профессиональные возможности: «из-за душевных страданий» Талия была вынуждена отложить выход своего нового альбома, потеряв более 1 млн долларов, не успев закончить работу над пластинкой до гастролей.
Адвокат Шайи Лабафа выступил с заявлением: «FKA Twigs утверждает, что выпуск её альбома был отложен из-за душевных терзаний, и в результате она потеряла более 1 млн долларов. Она не представила ни обоснования этой предполагаемой задержки, ни причин её возникновения, ни того, что она заработала бы дополнительно 1 млн долларов за более ранний выпуск альбома. Также она утверждает, что из-за Шайи потеряла контракты, что привело к потере профессиональных возможностей. В связи с предполагаемым сильным эмоциональным расстройством певица предъявила медицинские счета от терапевта на общую сумму 4 100 долларов»
. Он добавил, что «вопреки своим утверждениям, в годы после отношений с Шайей она, судя по всему, увеличила свою популярность, и её карьера, похоже, процветает»
.
Юрист напомнил, что в 2019 году FKA Twigs выпустила один из своих самых известных хитов Cellophane, а в конце года — альбом Magdalene, ставший успешным. Также она провела мировой тур в поддержку пластинки: «Рабочий график, контракты и экономический успех певицы находятся в прямом противоречии с тем, что кто-то якобы травмирован предполагаемыми действиями Шайи»
, — отметил адвокат.
По словам Шайи Лабафа, его экс-возлюбленная отказалась предоставить запрошенные им документы о своих финансах. Он также сообщил суду, что решение о выплате 10 млн долларов в её пользу станет для него «разорительным». Суд пока не вынес своего решения и продолжает рассматривать дело.
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