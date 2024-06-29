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Талия Барнетт требует от Шайи ЛаБафа 10 млн долларов

29 июня
2024 год

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29 июня 2024
В 2020 году певица FKA Twigs (Талия Барнетт) обвинила своего бывшего бойфренда, актёра Шайю ЛаБафа, в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии и подала на него в суд. Дело начали рассматривать только сейчас. Как сообщает InTouch, певица требует возмещение ущерба в размере 10 миллионов долларов. В своём заявление она отметила, что на фоне болезненного разрыва упустила профессиональные возможности: «из-за душевных страданий» Талия была вынуждена отложить выход своего нового альбома, потеряв более 1 млн долларов, не успев закончить работу над пластинкой до гастролей.

Талия Барнетт требует от Шайи ЛаБафа 10 млн долларов

Адвокат Шайи Лабафа выступил с заявлением: «FKA Twigs утверждает, что выпуск её альбома был отложен из-за душевных терзаний, и в результате она потеряла более 1 млн долларов. Она не представила ни обоснования этой предполагаемой задержки, ни причин её возникновения, ни того, что она заработала бы дополнительно 1 млн долларов за более ранний выпуск альбома. Также она утверждает, что из-за Шайи потеряла контракты, что привело к потере профессиональных возможностей. В связи с предполагаемым сильным эмоциональным расстройством певица предъявила медицинские счета от терапевта на общую сумму 4 100 долларов». Он добавил, что «вопреки своим утверждениям, в годы после отношений с Шайей она, судя по всему, увеличила свою популярность, и её карьера, похоже, процветает».

Талия Барнетт требует от Шайи ЛаБафа 10 млн долларов

Юрист напомнил, что в 2019 году FKA Twigs выпустила один из своих самых известных хитов Cellophane, а в конце года — альбом Magdalene, ставший успешным. Также она провела мировой тур в поддержку пластинки: «Рабочий график, контракты и экономический успех певицы находятся в прямом противоречии с тем, что кто-то якобы травмирован предполагаемыми действиями Шайи», — отметил адвокат.

По словам Шайи Лабафа, его экс-возлюбленная отказалась предоставить запрошенные им документы о своих финансах. Он также сообщил суду, что решение о выплате 10 млн долларов в её пользу станет для него «разорительным». Суд пока не вынес своего решения и продолжает рассматривать дело.
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Талия Барнетт требует от Шайи ЛаБафа 10 млн долларов фотографии
Талия Барнетт требует от Шайи ЛаБафа 10 млн долларов фотографии
Талия Барнетт требует от Шайи ЛаБафа 10 млн долларов фотографии
Талия Барнетт требует от Шайи ЛаБафа 10 млн долларов фотографии
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