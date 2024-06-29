Фестивали Золотого кольца: Дарья Екамасова, Ирина Розанова и Алексей Чадов

28 июня в Юрьевце открылся XVIII международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Церемония открытия проходила на Георгиевской площади города, рядом с которой расположен дом-музей Тарковского, где он жил раннем в детстве.
фото: Филипп Чижевский
Ведущими церемонии стали Алексей Чадов и Ирина Розанова. А в состав жюри вошли Мумбайского кинофестиваля МАМИ Дипти Дикунья; журналист, автор французского сайта о кино Kinoglaz.fr Елена Дюффорт; отборщик фильмов из стран бывшего СССР и Восточной Европы на Венецианском, Каннском кинофестивалях, а также на МКФ в Риме, Пекине, Пиньяо, Триесте, Турине Алёна Шумакова; китайская писательница и кинопродюсер, автор мирового бестселлера «Однажды ночью в Пекине» Тэмми Тай, а также российская актриса театра и кино, лауреат премии «Ника», Московского международного кинофестиваля и фестиваля «Окно в Европу» Дарья Екамасова.
обсуждение >>