Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева

Молодое кино: Лянка Грыу, Маруся Климова и Анна Бегунова
Открытие фестиваля «Новое движение»
7 комментариев
2 июня на Плюс Даче в Парке Горького состоялся показ сериала Бориса Акопова «На автомате» — одного из самых ожидаемых проектов этого лета, который уже успели окрестить главным претендентом на звание «Слово пацана» этого года. В основе сюжета – жизнь братьев-подростков Ромы и Жени, каждый день которых проходит одинаково, на автомате. В один момент парни решают быстро срубить лёгкие деньги. Тут-то и начинается самое интересное. Показ посетили актёры сериала Слава Копейкин, Денис Косиков, Николай Шрайбер, Артур Бесчастный и другие, а также Рузиль Минекаев, Стас Круглицкий, Софья Лебедева, Марк Эйдельштейн, Яна Енжаева и Софья Аржаных.
обсуждение >>