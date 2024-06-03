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Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева

3 июня
2024 год

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3 июня 2024

2 июня на Плюс Даче в Парке Горького состоялся показ сериала Бориса Акопова «На автомате» — одного из самых ожидаемых проектов этого лета, который уже успели окрестить главным претендентом на звание «Слово пацана» этого года. В основе сюжета – жизнь братьев-подростков Ромы и Жени, каждый день которых проходит одинаково, на автомате. В один момент парни решают быстро срубить лёгкие деньги. Тут-то и начинается самое интересное. Показ посетили актёры сериала Слава Копейкин, Денис Косиков, Николай Шрайбер, Артур Бесчастный и другие, а также Рузиль Минекаев, Стас Круглицкий, Софья Лебедева, Марк Эйдельштейн, Яна Енжаева и Софья Аржаных.

Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева
фото: Слава Копейкин и Яна Енжаева

Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева
фото: Денис Косиков

Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева
фото: Николай Шрайбер и Юлия Бедарева

Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева
фото: Артур Бесчастный

Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева
фото: Азиза и Рузиль Минекаевы

Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева
фото: Стас Круглицкий

Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева
фото: Софья Лебедева

Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева
фото: Марк Эйдельштейн

Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева
фото: Софья Аржаных

Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева
фото: Анастасия Талызина и Сергей Новосад

Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева
фото: Владимир Гарцунов

Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева
фото: Александра Киселева

Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева
фото: Диана Милютина

Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева
фото: Соня Присс

В сериале 8 эпизодов. В день премьеры 5 июня на Кинопоиске и Wink.ru выйдет две серии и затем — по одной еженедельно.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   3.06.2024 - 18:00
видишь ковер на стене, вокруг атрибуты и как-то не хочется окунаться в этот мир... читать далее>>
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фильмы
На автоматеСлово пацана. Кровь на асфальте

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Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева фотографии
Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева фотографии
Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева фотографии
Замес: Слава Копейкин, Марк Эйдельштейн и Софья Лебедева фотографии
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