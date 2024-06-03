Майя Хоук признала, что построить карьеру ей помогли родители

Майя Хоук, дочь Умы Турман и Итана Хоука, в новом интервью The Times признала, что построить карьеру ей помог статус nepo baby – ребёнка известных родителей. Она отметила, что ей комфортно от своего уровня жизни, правда, она его не заслуживает.
фото: Ума Турман и Майя Хоук
«„Заслуживает“ — сложное слово. Есть очень много людей, которые заслуживают такой жизни, но не имеют её. Я думаю, что мне комфортно не заслуживать этого [комфорта] и все равно иметь его», — сказала Хоук. Она вспомнила, что, когда начинала свой путь в актёрстве, то даже думала изменить имя и сделать ринопластику, чтобы ходить на открытые кастинги. Но сейчас она просто приняла то, что ей повезло.
фото: Итан и Майя Хоук
Актриса осудила своё старое интервью, в котором она заявляла, что всего добилась сама. В том интервью Майя сказала, что получила роль в фильме Квентина Тарантино«Однажды в Голливуде» через «обычные каналы». То есть её агенты нашли для неё эту возможность поучаствовать в прослушивании, после чего она записала дома видео для удалённого кастинга и отправила запись Квентину, а через какое-то время ей перезвонили: «Меня подняли на смех после этого видео с красной дорожки, где я сказала, что участвовала в прослушивании. Но я не имела в виду, что получила роль исключительно своими силами. Думаю, это однозначно произошло благодаря непотизму».
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