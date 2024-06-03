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Майя Хоук признала, что построить карьеру ей помогли родители

3 июня
2024 год

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3 июня 2024
Майя Хоук, дочь Умы Турман и Итана Хоука, в новом интервью The Times признала, что построить карьеру ей помог статус nepo baby – ребёнка известных родителей. Она отметила, что ей комфортно от своего уровня жизни, правда, она его не заслуживает.

Майя Хоук признала, что построить карьеру ей помогли родители
фото: Ума Турман и Майя Хоук

«„Заслуживает“ — сложное слово. Есть очень много людей, которые заслуживают такой жизни, но не имеют её. Я думаю, что мне комфортно не заслуживать этого [комфорта] и все равно иметь его», — сказала Хоук. Она вспомнила, что, когда начинала свой путь в актёрстве, то даже думала изменить имя и сделать ринопластику, чтобы ходить на открытые кастинги. Но сейчас она просто приняла то, что ей повезло.

Майя Хоук признала, что построить карьеру ей помогли родители
фото: Итан и Майя Хоук

Актриса осудила своё старое интервью, в котором она заявляла, что всего добилась сама. В том интервью Майя сказала, что получила роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» через «обычные каналы». То есть её агенты нашли для неё эту возможность поучаствовать в прослушивании, после чего она записала дома видео для удалённого кастинга и отправила запись Квентину, а через какое-то время ей перезвонили: «Меня подняли на смех после этого видео с красной дорожки, где я сказала, что участвовала в прослушивании. Но я не имела в виду, что получила роль исключительно своими силами. Думаю, это однозначно произошло благодаря непотизму».
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Однажды в... Голливуде

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Майя Хоук признала, что построить карьеру ей помогли родители фотографии
Майя Хоук признала, что построить карьеру ей помогли родители фотографии
Майя Хоук признала, что построить карьеру ей помогли родители фотографии
Майя Хоук признала, что построить карьеру ей помогли родители фотографии
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