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Холли Берри и её бывший муж будут ходить к психотерапевту ради сына

3 июня
2024 год

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3 июня 2024
Холли Берри и её бывший муж Оливье Мартинес будут вместе ходить к психотерапевту ради их общего десятилетнего сына Масео. К ним также может присоединиться нынешний бойфренд актрисы Ван Хант.

Холли Берри и её бывший муж будут ходить к психотерапевту ради сына
фото: Холли Берри и Оливье Мартинес

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении журналистов Us Weekly, психотерапевт «определит способ, структуру, продолжительность сеансов и частоту совместной родительской терапии». Каждый из них пройдёт индивидуальную терапию, после чего они будут посещать специалиста вместе.

По решению суда после развода актриса выплачивает бывшему мужу восемь тысяч долларов в месяц, а также расходы на медицинскую страховку Масео, терапию и школу. С матерью ребёнок живёт с понедельника по среду, с отцом — со среды по пятницу, выходные родители проводят с Масео по очереди.
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фотографии >>
Холли Берри и её бывший муж будут ходить к психотерапевту ради сына фотографии
Холли Берри и её бывший муж будут ходить к психотерапевту ради сына фотографии
Холли Берри и её бывший муж будут ходить к психотерапевту ради сына фотографии
Холли Берри и её бывший муж будут ходить к психотерапевту ради сына фотографии
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