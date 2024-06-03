Холли Берри и её бывший муж будут ходить к психотерапевту ради сына

Холли Берри и её бывший муж Оливье Мартинес будут вместе ходить к психотерапевту ради их общего десятилетнего сына Масео. К ним также может присоединиться нынешний бойфренд актрисы Ван Хант.
фото: Холли Берри и Оливье Мартинес
Согласно документам, оказавшимся в распоряжении журналистов Us Weekly, психотерапевт «определит способ, структуру, продолжительность сеансов и частоту совместной родительской терапии». Каждый из них пройдёт индивидуальную терапию, после чего они будут посещать специалиста вместе.
По решению суда после развода актриса выплачивает бывшему мужу восемь тысяч долларов в месяц, а также расходы на медицинскую страховку Масео, терапию и школу. С матерью ребёнок живёт с понедельника по среду, с отцом — со среды по пятницу, выходные родители проводят с Масео по очереди.
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