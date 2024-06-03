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«Танцевать стриптиз – очень сложно!»: Дарья Руденок о необычных навыках, полученных во время съёмок

3 июня
2024 год

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3 июня 2024

В преддверии выхода нового сериала «Ткачёвы на связи» журнал Hello! поговорил с Дарьей Руденок, сыгравшей одну из главных ролей. В интервью актриса рассказала о необычных навыках, полученных на съёмках разных проектов.

«Танцевать стриптиз – очень сложно!»: Дарья Руденок о необычных навыках, полученных во время съёмок

Например, во время работы над сериалом «Фарма» Дарья научилась танцевать стриптиз: «Танцевать стриптиз – очень сложно! Несмотря на то, что я занимаюсь спортом и физически всегда была очень сильной и гибкой, я была в шоке. На каблуках я тоже особо не хожу, а тут не просто каблуки, а «стрипы» на гигантской платформе, и на них нужно не просто стоять красиво, а еще и танцевать связку на шесте».

«Танцевать стриптиз – очень сложно!»: Дарья Руденок о необычных навыках, полученных во время съёмок

Также актриса летала с парашютом, училась водить машину на механике и стреляла из всех видов огнестрельного оружия: «Обожаю свою профессию за то, что она приносит в мою жизнь приятные сюрпризы в виде навыков. Вот так однажды мне пришлось прыгнуть с парашютом с воздушного шара, там долго учиться не пришлось, выкинули из корзины с четырех километров – и все. Училась водить машину на механике, стрелять из всех видов огнестрельного оружия, кататься на танке верхом и еще много чему еще».

А ещё Дарья увлекается живописью. В процессе написания картины актриса, по её словам, переживает мистический опыт: «Сейчас я плотно в съемках – времени на живопись, к сожалению, нет. Хожу только и смотрю на новые холсты в ожидании музы. У меня обычно так и происходит: не рисую-не рисую, а потом бац – и три картины подряд. Я люблю своих цветных женщин с закрытыми глазами. Когда пишу их, испытываю особенное удовольствие, аж расцеловываю их (когда краска высохнет, конечно же!). Не могу описать это чувство, это что-то космическое. Картины как будто живые и пришли ко мне, чтобы подарить свою энергию и что-то обо мне рассказать».
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Milana Pertnul (Томск)   3.06.2024 - 22:06
Дарья, вот именно! К чему душа лежит за то и надо браться. "Потом" будет уже поздно.. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Дарья Руденок
фильмы
Ткачевы на связиФарма

фотографии >>
«Танцевать стриптиз – очень сложно!»: Дарья Руденок о необычных навыках, полученных во время съёмок фотографии
«Танцевать стриптиз – очень сложно!»: Дарья Руденок о необычных навыках, полученных во время съёмок фотографии
«Танцевать стриптиз – очень сложно!»: Дарья Руденок о необычных навыках, полученных во время съёмок фотографии
«Танцевать стриптиз – очень сложно!»: Дарья Руденок о необычных навыках, полученных во время съёмок фотографии
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