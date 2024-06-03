«Танцевать стриптиз – очень сложно!»: Дарья Руденок о необычных навыках, полученных во время съёмок

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Юлия Пересильд и Михаил Тройник снялись в совместной фотосессии

«Вы меня видели?»: Двум смертям не бывать

Никита Ефремов и Светлана Иванова в драме об обратной стороне веры в чудо на фестивале «Новое движение»