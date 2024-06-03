«Танцевать стриптиз – очень сложно!»: Дарья Руденок о необычных навыках, полученных во время съёмок

В преддверии выхода нового сериала «Ткачёвы на связи»
журнал Hello! поговорил
с Дарьей Руденок
, сыгравшей одну из главных ролей. В интервью актриса рассказала о необычных навыках, полученных на съёмках разных проектов.
Например, во время работы над сериалом «Фарма»
Дарья научилась танцевать стриптиз: «Танцевать стриптиз – очень сложно! Несмотря на то, что я занимаюсь спортом и физически всегда была очень сильной и гибкой, я была в шоке. На каблуках я тоже особо не хожу, а тут не просто каблуки, а «стрипы» на гигантской платформе, и на них нужно не просто стоять красиво, а еще и танцевать связку на шесте»
.
Также актриса летала с парашютом, училась водить машину на механике и стреляла из всех видов огнестрельного оружия: «Обожаю свою профессию за то, что она приносит в мою жизнь приятные сюрпризы в виде навыков. Вот так однажды мне пришлось прыгнуть с парашютом с воздушного шара, там долго учиться не пришлось, выкинули из корзины с четырех километров – и все. Училась водить машину на механике, стрелять из всех видов огнестрельного оружия, кататься на танке верхом и еще много чему еще»
.
А ещё Дарья увлекается живописью. В процессе написания картины актриса, по её словам, переживает мистический опыт: «Сейчас я плотно в съемках – времени на живопись, к сожалению, нет. Хожу только и смотрю на новые холсты в ожидании музы. У меня обычно так и происходит: не рисую-не рисую, а потом бац – и три картины подряд. Я люблю своих цветных женщин с закрытыми глазами. Когда пишу их, испытываю особенное удовольствие, аж расцеловываю их (когда краска высохнет, конечно же!). Не могу описать это чувство, это что-то космическое. Картины как будто живые и пришли ко мне, чтобы подарить свою энергию и что-то обо мне рассказать»
.
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