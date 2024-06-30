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«Никто не критикует Джорджа Клуни»: Эмма Робертс высказалась о непо-бейби

30 июня
2024 год

Лайфстайл >>
30 июня 2024
Эмма Робертс стала гостьей подкаста Table for Two и заявила, что с обвинениями в непотизме сталкиваются в основном девушки. Сама Эмма является дочерью Эрика Робертса и племянницей Джулии Робертс: она начала карьеру в девять лет и часто сталкивалась с критикой в собственный адрес. В подкасте Эмма отметила, что мужчин, которые имеют привилегии благодаря звёздным родственникам, никто не критикует.

«Никто не критикует Джорджа Клуни»: Эмма Робертс высказалась о непо-бейби

«Я всегда шучу: "Почему никто не обвиняет Джорджа Клуни в том, что он nepo baby?" Розмари Клуни была иконой. Я думаю, что молодым девушкам в этом плане приходится сложнее. Я не видела, чтобы кто-то критиковал сыновей звёзд, которые делают карьеру», — сказала Эмма и добавила, что это несправедливо — «обвинять кого-то в желании следовать за своей мечтой».

«Никто не критикует Джорджа Клуни»: Эмма Робертс высказалась о непо-бейби
фото: Джулия и Эмма Робертс

Актриса также отметила, что известные родственники могут не только помочь сделать карьеру, но и навредить: «Людям нравится говорить: "Знаешь, у тебя есть преимущество, потому что у тебя родственники в индустрии". Но есть и обратная сторона этого: тебе нужно ещё больше проявить себя. Кроме того, если людям не нравятся твои знаменитые родственники, у тебя никогда не будет шансов. Люди видят только ваши победы, они видят вас только тогда, когда вы находитесь на афише фильма — они не видят всех отказов на этом пути».
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«Никто не критикует Джорджа Клуни»: Эмма Робертс высказалась о непо-бейби фотографии
«Никто не критикует Джорджа Клуни»: Эмма Робертс высказалась о непо-бейби фотографии
«Никто не критикует Джорджа Клуни»: Эмма Робертс высказалась о непо-бейби фотографии
«Никто не критикует Джорджа Клуни»: Эмма Робертс высказалась о непо-бейби фотографии
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