«Я чувствовал, как треснул мой череп»: Джереми Реннер рассказал о восстановлении после аварии

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Доктор, я буду жить? Самые странные хорроры в истории кино

В Нижнем Новгороде снимают «Злых людей» с Александром Лыковым и Петром Рыковым

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В смерти Мэттью Перри считают виновной бывшую жену Чарли Шина

Именно она могла принести кетамин, от которого скончался актёр