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«Я чувствовал, как треснул мой череп»: Джереми Реннер рассказал о восстановлении после аварии

30 июня
2024 год

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30 июня 2024
В прошлом году Джереми Реннер попал в аварию со снегоуборочной машиной, когда помогал расчищать дорогу рядом с собственным домом. Актёр вышел из кабины, чтобы помочь племяннику выбраться из снега, но не поставил снегоуборщик на ручник. В результате машина подмяла под себя Реннера. В интервью журналу Men's Health актёр рассказал о восстановлении после аварии, а также показал свои шрамы, позируя топлес.

«Я чувствовал, как треснул мой череп»: Джереми Реннер рассказал о восстановлении после аварии

«Наезд был волнообразным, потому что там четыре секции шин с металлическими гусеницами – они затягивали меня, как танк. Я помню каждое движение. Я помню, как треснул мой череп. Машина давила на меня. Сломалась скула, глазница, мой глаз выпучился. Я видел своё левое глазное яблоко правым глазным яблоком. Я кричал, чтобы перевести дух», – рассказал актёр.

У Джереми было 38 переломов костей, включая рёбра, колёно, лодыжки, таз, лицо и руки, у него диагностировали коллапс легкого и прокол печени. 12 дней он провел в реанимации между жизнью и смертью. Он перенёс множество операций и прошёл долгий процесс реабилитации. Его грудная клетка и одна глазница теперь удерживаются на месте металлическими пластинами, а к сломанной левой голени пришлось привинтить титановый стержень.

«Я чувствовал, как треснул мой череп»: Джереми Реннер рассказал о восстановлении после аварии

«Принятие душа, поход в туалет — всё было катастрофой. Ты писаешь в банку. Это было ужасно. Мне нужно было 17 минут, чтобы встать с постели. Но душ занимал полдня. Долгое время я не мог мыться, мои волосы стали очень жирными и грубыми, я вонял, но у меня были все эти скрепки, которые я не мог намочить, чтобы не занести инфекцию. Я обтирался губкой», – поделился Джереми.

Сейчас Реннер каждый день занимается спортом по индивидуальному плану, чтобы вернуться в прежнюю форму. Даже для простой прогулки ему необходимо 30 минут растяжки, потому что его бёдра, колени и лодыжки всё ещё нуждаются в разработке: «И даже сейчас, когда я еду на работу на машине, у меня могут начаться судороги. Затем я прихожу на площадку, сажусь в кресло гримера — и снова судорога».

«Я чувствовал, как треснул мой череп»: Джереми Реннер рассказал о восстановлении после аварии

Однако трудности в восстановлении не пугают актёра. Наоборот, он черпает в них силу: «Чем больше у меня сил, тем больше у меня энергии, чтобы идти дальше. Люди спрашивают, как. Надо просто работать. Любите себя. Будьте уверены в себе. "Как обрести уверенность в себе?" Вы делаете один шаг, затем делаете ещё один шаг, а затем угадайте, что? Вы идёте!»
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«Я чувствовал, как треснул мой череп»: Джереми Реннер рассказал о восстановлении после аварии фотографии
«Я чувствовал, как треснул мой череп»: Джереми Реннер рассказал о восстановлении после аварии фотографии
«Я чувствовал, как треснул мой череп»: Джереми Реннер рассказал о восстановлении после аварии фотографии
«Я чувствовал, как треснул мой череп»: Джереми Реннер рассказал о восстановлении после аварии фотографии
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