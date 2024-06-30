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«Это было очень вкусно»: Тори Спеллинг хранит в холодильнике плаценту своих детей

30 июня
2024 год

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30 июня 2024

Актриса сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг в авторском подкасте Misspelling рассказала о необычном содержании своего холодильника. Мать пятерых детей, младший из которых появился на свет семь лет назад, призналась, что до сих пор хранит плаценту, оставшуюся после родов. Однажды бывший муж актрисы Дин Макдермотт приготовил её с приправами.

«Это было очень вкусно»: Тори Спеллинг хранит в холодильнике плаценту своих детей
фото: Тори Спеллинг и Дин Макдермотт с детьми

«Дин – удивительный повар. Он приготовил её и приправил. И это было на самом деле очень вкусно. Моя мама учила меня, когда я была молодой: "Попробуй всё один раз. Если не понравится, больше не ешь". И я верю в эту философию», – поделилась Спеллинг. Актриса добавила, что ей лень проводить ритуалы с плацентой, как это делают некоторые женщины: «Есть все эти модные штучки. Говорят, что это к счастью, если её съесть, или к счастью, если её закопать, или к счастью, если её отправить и сделать из неё порошок, и они кладут его в таблетки. Мне просто лень».

«Это было очень вкусно»: Тори Спеллинг хранит в холодильнике плаценту своих детей

Спеллинг также извинилась перед подругой за то, что та продолжает хранить плаценту младшего сына актрисы у себя дома: «Мне очень неудобно перед моей лучшей подругой Джесс, потому что плацента Бо всё ещё в её морозильной камере. Поскольку у меня было кесарево сечение и осложнения, нам пришлось остаться в больнице на некоторое время, и я сказала: "Джесс, ты можешь забрать плаценту домой? Они дали мне её, и я не знаю, что с ней делать», – поделилась звезда.
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3 комментария

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№ 1
Эльнинья   30.06.2024 - 21:15
Дикость какая-то! Приготовить плаценту своего ребёнка и съесть могут только не совсем нормальные люди. Надеюсь, детей они этим не накормили. читать далее>>
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Дин МакДермотТори Спеллинг
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Беверли-Хиллз 90210

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«Это было очень вкусно»: Тори Спеллинг хранит в холодильнике плаценту своих детей фотографии
«Это было очень вкусно»: Тори Спеллинг хранит в холодильнике плаценту своих детей фотографии
«Это было очень вкусно»: Тори Спеллинг хранит в холодильнике плаценту своих детей фотографии
«Это было очень вкусно»: Тори Спеллинг хранит в холодильнике плаценту своих детей фотографии
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