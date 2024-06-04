Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Молодое кино: Анна Невская, Юлия Хлынина и Никита Волков

4 июня
2024 год

Лайфстайл >>
4 июня 2024
Первый фестиваль молодого кино «Новое движение» завершился 3 июня в Великом Новгороде. Главный приз получила картина «Эра» режиссёра Вениамина Илясова. Церемония закрытия фестиваля проходила в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского. По фиолетовой ковровой дорожке прошли Артём Михалков, Юлия Хлынина, Александра Равенко, Никита Волков, Анна Невская, Яна Крайнова, Григорий Калинин и многие другие.

Молодое кино: Анна Невская, Юлия Хлынина и Никита Волков
фото: Артем Михалков с супругой Дарьей Михалковой

Молодое кино: Анна Невская, Юлия Хлынина и Никита Волков
фото: Юлия Хлынина

Молодое кино: Анна Невская, Юлия Хлынина и Никита Волков
фото: Александра Ревенко

Молодое кино: Анна Невская, Юлия Хлынина и Никита Волков
фото: Анна Невская

Молодое кино: Анна Невская, Юлия Хлынина и Никита Волков
фото: Никита Волков

Молодое кино: Анна Невская, Юлия Хлынина и Никита Волков
фото: Яна Крайнова

Молодое кино: Анна Невская, Юлия Хлынина и Никита Волков
фото: Григорий Калинин

Молодое кино: Анна Невская, Юлия Хлынина и Никита Волков
фото: Алексей Розин

Молодое кино: Анна Невская, Юлия Хлынина и Никита Волков
фото: Елена Николаева

Молодое кино: Анна Невская, Юлия Хлынина и Никита Волков
фото: Наталья Мокрицкая

Молодое кино: Анна Невская, Юлия Хлынина и Никита Волков
фото: Полина Лазарева
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Никита ВолковВалентина Грачева (II)Вениамин ИлясовГригорий КалининДмитрий КлепацкийЮрий КоробейниковЯна КрайноваПолина ЛазареваНикита МиклушовАртём МихалковНаталья МокрицкаяАнна НевскаяЕлена Николаева (II)Александра РевенкоАлексей РозинИван Твердовский (II)Юлия Хлынина
фильмы
Эра

фотографии >>
Молодое кино: Анна Невская, Юлия Хлынина и Никита Волков фотографии
Молодое кино: Анна Невская, Юлия Хлынина и Никита Волков фотографии
Молодое кино: Анна Невская, Юлия Хлынина и Никита Волков фотографии
Молодое кино: Анна Невская, Юлия Хлынина и Никита Волков фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лев Евилевич
3 июня ушёл из жизни актёр Лев Евилевич.
Инна Алабина
2 июня ушла из жизни актриса Инна Алабина.
Агния Елекоева
2 июня ушла из жизни актриса Агния Елекоева.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Дмитрий Варшавский
Анна Гвоздь
Роман Евдокимов
Евгений Косырев
Алла Назимова
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Анджелина Джоли
Джиллиан Мюррэй (II)
Шон Пертви
Изабелла Скорупко
Сагамор Стевенен
Ноа Уайл
Деннис Уивер
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Последний дракон
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
Испания, Китай, 2024
Полночь с дьяволом
мистика, фильм ужасов
Австралия, ОАЭ, США, 2023
Шах и мат
комедия
Испания, 2024
Астрал. Ночь в могиле
фильм ужасов
Индонезия, 2024
На краю Земли
боевик, драма
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, 2023
Сплит. Звезда на грани
триллер
Южная Корея, 2024
Асфальтовые джунгли
драма, триллер
США, 2024
Научи меня жить
комедия
Казахстан, 2023
Непослушники
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Пушкин и… Михайловское. Начало
Россия, 2024
Сказочный патруль. Шоу продолжается
детский фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2024
Манюня: Приключения в Москве
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен