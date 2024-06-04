Молодое кино: Анна Невская, Юлия Хлынина и Никита Волков

Первый фестиваль молодого кино «Новое движение» завершился 3 июня в Великом Новгороде. Главный приз получила картина «Эра»
режиссёра Вениамина Илясова
. Церемония закрытия фестиваля проходила в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского. По фиолетовой ковровой дорожке прошли Артём Михалков
, Юлия Хлынина
, Александра Равенко
, Никита Волков
, Анна Невская
, Яна Крайнова
, Григорий Калинин
и многие другие.
фото: Артем Михалков с супругой Дарьей Михалковой
фото: Юлия Хлынина
фото: Александра Ревенко
фото: Анна Невская
фото: Никита Волков
фото: Яна Крайнова
фото: Григорий Калинин
фото: Алексей Розин
фото: Елена Николаева
фото: Наталья Мокрицкая фото: Полина Лазарева
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