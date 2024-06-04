«Мой стилист – это моя смелость»: Дарья Руденок о выборе одежды

Дарья Руденок
дала интервью изданию Hello!
и рассказала, как подбирает одежду. Актриса призналась, что ненавидит шопинг и всегда мечтала иметь стилиста. Однако в последнее время в её гардеробе стали появляться яркие и смелые вещи.
«Бывало даже так, что я не шла на мероприятие, потому что было нечего надеть и не было желания придумывать образ. Я всегда мечтала иметь стилиста, который будет мне покупать стильную одежду, чтобы я об этом даже не думала, а просто надевала, что дают! Я ненавижу шопинг, потому что я теряюсь в многообразии выбора, не знаю, что подходит именно для меня, где это искать и т.д.
Но в последнее время мне часто задают вопрос: «У тебя появился стилист?» Нет! Мой стилист – это моя смелость, желание выделиться и нестандартные аксессуары. Навсегда буду благодарна бренду ZNWR за то, что они однажды пригласили меня к себе в гости и открыли для меня цвет. Раньше я никогда не решалась на это и предпочитала драматичный черный. А после их синей футболки, красного свитера и голубого пиджака с огромными плечами я стала бесконечно скупать разноцветные туфли, перчатки, бабочки, очки, носки и т.д. Если среди читателей есть модный стилист, который хочет меня наряжать – напиши мне! Я все еще не хочу обо всем этом думать»
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