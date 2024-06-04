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«Было неловко»: Слава Копейкин о съёмках постельной сцены с Агнией Дитковските

4 июня
2024 год

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4 июня 2024
Агния Дитковските и Слава Копейкин снялись в криминальной комедии «На автомате», которая выходит 5 июня на Кинопоиске. Агния сыграла тату-мастера Лёлю. Она влюблена в героя Славы, однако за ней ухаживает состоятельный мужчина. В интервью VOICE накануне премьеры Слава Копейкин рассказал о взаимоотношениях с партнерами по сериалу.

«Было неловко»: Слава Копейкин о съёмках постельной сцены с Агнией Дитковските
фото: Агния Дитковските и Слава Копейкин

«С Агнией у нас сразу произошёл творческий коннект. Мы абсолютно дружески начали общаться с самого начала. Она замечательная артистка, которую я видел до этого. Мне, конечно, было немного неловко из-за того, что у нас были интимные сцены уже в первые смены. Но очень быстро случился контакт, мы партнёрски почувствовали друг друга», — рассказал Слава.
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Агния ДитковскитеСлава Копейкин
фильмы
На автомате

фотографии >>
«Было неловко»: Слава Копейкин о съёмках постельной сцены с Агнией Дитковските фотографии
«Было неловко»: Слава Копейкин о съёмках постельной сцены с Агнией Дитковските фотографии
«Было неловко»: Слава Копейкин о съёмках постельной сцены с Агнией Дитковските фотографии
«Было неловко»: Слава Копейкин о съёмках постельной сцены с Агнией Дитковските фотографии
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