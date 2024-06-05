Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Эванджелин Лилли объявила о приостановке карьеры

5 июня
2024 год

Лайфстайл >>
5 июня 2024
Эванджелин Лилли приостанавливает карьеру. Об этом 44-летняя актриса объявила в социальных сетях. Она опубликовала ролик 2006 года, записанный на съёмках сериала «Остаться в живых».

Эванджелин Лилли объявила о приостановке карьеры

Уже тогда Лилли говорила, что спустя десять лет видит себя «актрисой на пенсии», потому что хочет уделять больше времени семье и благотворительности: «Уйти от того, что кажется очевидным выбором (богатства и славы), порой бывает страшно, но если идти к своей дхарме, страх сменяется чувством целостности и радости. Наступает новый сезон, и я готова... я счастлива!» — написала Лилли. Она не исключила, что однажды вернется в Голливуд.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
благотворительностьсемья
персоны
Эванджелин Лилли
фильмы
Остаться в живых

фотографии >>
Эванджелин Лилли объявила о приостановке карьеры фотографии
Эванджелин Лилли объявила о приостановке карьеры фотографии
Эванджелин Лилли объявила о приостановке карьеры фотографии
Эванджелин Лилли объявила о приостановке карьеры фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лев Евилевич
3 июня ушёл из жизни актёр Лев Евилевич.
Инна Алабина
2 июня ушла из жизни актриса Инна Алабина.
Агния Елекоева
2 июня ушла из жизни актриса Агния Елекоева.

День рождения >>

Александр Берда
Марта Голубева
Иосиф Джачвлиани
Александр Дзюба
Кахи Кавсадзе
Анатолий Кот
Вахтанг Панчулидзе
Даниил Певцов
Евгений Сангаджиев
Барбара Брыльска
Велимир 'Бата' Живоинович
Аманда Крю
Цезарий Моравский
Стефания Сандрелли
Нэнси Стэффорд
Марк Уолберг
все родившиеся 5 июня >>

Афиша кино >>

Последний дракон
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
Испания, Китай, 2024
Полночь с дьяволом
мистика, фильм ужасов
Австралия, ОАЭ, США, 2023
Шах и мат
комедия
Испания, 2024
Астрал. Ночь в могиле
фильм ужасов
Индонезия, 2024
На краю Земли
боевик, драма
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, 2023
Сплит. Звезда на грани
триллер
Южная Корея, 2024
Асфальтовые джунгли
драма, триллер
США, 2024
Научи меня жить
комедия
Казахстан, 2023
Непослушники
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Пушкин и… Михайловское. Начало
Россия, 2024
Сказочный патруль. Шоу продолжается
детский фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2024
Манюня: Приключения в Москве
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен