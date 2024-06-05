Эванджелин Лилли объявила о приостановке карьеры

Эванджелин Лилли
приостанавливает карьеру. Об этом 44-летняя актриса объявила в социальных сетях. Она опубликовала ролик 2006 года, записанный на съёмках сериала «Остаться в живых»
.
Уже тогда Лилли говорила, что спустя десять лет видит себя «актрисой на пенсии», потому что хочет уделять больше времени семье и благотворительности: «Уйти от того, что кажется очевидным выбором (богатства и славы), порой бывает страшно, но если идти к своей дхарме, страх сменяется чувством целостности и радости. Наступает новый сезон, и я готова... я счастлива!»
— написала Лилли. Она не исключила, что однажды вернется в Голливуд.
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