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Звёзды бардовской песни устроили пятичасовой концерт в честь дня рождения радиостанции «Калина Красная»

5 июня
2024 год

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5 июня 2024

1 июня радиостанция «Калина Красная» отметила год вещания в Москве пятичасовым акустическим онлайн-концертом. Трансляция из студии в арт-холле «Музосфера» звучала в радиоэфире и на странице «Калины Красной» в Одноклассниках. В онлайн-марафоне приняли участие корифеи бардовской песни и яркие представители нового поколения исполнителей жанра: Павел Пиковский, Виктор Попов, Кира Малыгина, Ромарио (Роман Луговых), Женя Ефимова, Борис Щеглов, Екатерина Яшникова, Константин Прохоров, Ульяна Мамушкина, Вячеслав Ковалёв и группа «Диктофон». Завершила концерт группа «7Б», выступившая хедлайнером праздничного вечера.

Звёзды бардовской песни устроили пятичасовой концерт в честь дня рождения радиостанции «Калина Красная»
фото: Борис Григорьевич Щеглов

Звёзды бардовской песни устроили пятичасовой концерт в честь дня рождения радиостанции «Калина Красная»
фото: Группа "Диктофон"

Звёзды бардовской песни устроили пятичасовой концерт в честь дня рождения радиостанции «Калина Красная»
фото: Екатерина Яшникова

Звёзды бардовской песни устроили пятичасовой концерт в честь дня рождения радиостанции «Калина Красная»
фото: Павел Пиковский

Звёзды бардовской песни устроили пятичасовой концерт в честь дня рождения радиостанции «Калина Красная»
фото: Группа "7Б"

Звёзды бардовской песни устроили пятичасовой концерт в честь дня рождения радиостанции «Калина Красная»
фото: Ромарио (Роман Луговых)
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Звёзды бардовской песни устроили пятичасовой концерт в честь дня рождения радиостанции «Калина Красная» фотографии
Звёзды бардовской песни устроили пятичасовой концерт в честь дня рождения радиостанции «Калина Красная» фотографии
Звёзды бардовской песни устроили пятичасовой концерт в честь дня рождения радиостанции «Калина Красная» фотографии
Звёзды бардовской песни устроили пятичасовой концерт в честь дня рождения радиостанции «Калина Красная» фотографии
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