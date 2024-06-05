Звёзды бардовской песни устроили пятичасовой концерт в честь дня рождения радиостанции «Калина Красная»



фото: Борис Григорьевич Щеглов



фото: Группа "Диктофон"



фото: Екатерина Яшникова



фото: Павел Пиковский



фото: Группа "7Б"



фото: Ромарио (Роман Луговых)

1 июня радиостанция «Калина Красная» отметила год вещания в Москве пятичасовым акустическим онлайн-концертом. Трансляция из студии в арт-холле «Музосфера» звучала в радиоэфире и на странице «Калины Красной» в Одноклассниках. В онлайн-марафоне приняли участие корифеи бардовской песни и яркие представители нового поколения исполнителей жанра:и группа. Завершила концерт группа, выступившая хедлайнером праздничного вечера.