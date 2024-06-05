Звёзды бардовской песни устроили пятичасовой концерт в честь дня рождения радиостанции «Калина Красная»

«Танцевать стриптиз – очень сложно!»: Дарья Руденок о необычных навыках, полученных во время съёмок
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1 июня радиостанция «Калина Красная» отметила год вещания в Москве пятичасовым акустическим онлайн-концертом. Трансляция из студии в арт-холле «Музосфера» звучала в радиоэфире и на странице «Калины Красной» в Одноклассниках. В онлайн-марафоне приняли участие корифеи бардовской песни и яркие представители нового поколения исполнителей жанра: Павел Пиковский, Виктор Попов, Кира Малыгина, Ромарио (Роман Луговых), Женя Ефимова, Борис Щеглов, Екатерина Яшникова, Константин Прохоров, Ульяна Мамушкина, Вячеслав Ковалёв и группа «Диктофон». Завершила концерт группа «7Б», выступившая хедлайнером праздничного вечера.
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