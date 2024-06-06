Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Переизобретаю велосипед»: Маколей Калкин об отцовстве

6 июня
2024 год

Лайфстайл >>
6 июня 2024
По случаю Дня отца Маколей Калкин опубликовал в соцсетях полушутливый пост, в котором, намекнув на плохие отношения с отцом, рассказал о собственных попытках стать хорошим родителем своим сыновьям.

«Переизобретаю велосипед»: Маколей Калкин об отцовстве
фото: Маколей и Бренда Сонг с сыном Дакотой

«Если вы немного знаете обо мне, тогда вы знаете, что у меня были сложные отношения с Днём отца в прошлом.
Но с тех пор, как я сам стал отцом, я решил переизобрести велосипед. Вместо того, чтобы поспать лишних пару часов, я пытаюсь сделать этот день праздником для своих сыновей. В конце концов, именно они и сделали меня отцом (без обид, Бренда). В нашем доме День отца не почитается так, как Рождество и дни рождения. Но он точно затмевает День Святого Патрика, День Святого Валентина и День Независимости. Я пытаюсь придумать для мальчиков что-нибудь весёлое в День отца, потому что это особенный день».

«Переизобретаю велосипед»: Маколей Калкин об отцовстве
фото: Маколей и Киран Калкин с родителями

Маколей и его возлюбленная Бренда Сонг воспитывают двух сыновей: трёхлетнего Дакоту и годовалого Карсона. С собственным отцом Кристофером Маколей не общается с 16 лет. Кристофер был менеджером Маколея и с большим энтузиазмом зарабатывал на собственных детях, продвигая их карьеру в кино. По словам Маколея, Кристофер заставлял его работать и скрывал от него информацию о его реальных доходах. И только когда родители Маколея начали бороться в суде за опекунство над детьми (а по факту — за доступ к управлению финансами Маколея), актёр с удивлением узнал, что его состояние составляет около $50 миллионов. Тогда Маколей понял, что единственный способ прекратить судебную тяжбу и получить доступ к своим деньгам — это вычеркнуть имя отца из трастового фонда и нанять стороннего попечителя. Как только спор об опеке стал невозможен, Кристофер то ли смертельно обиделся, то ли просто потерял интерес к своей семье и с 1997 года не общается с сыном. А Маколей, кажется, и не очень-то скучает, вспоминая только ненасытную жадность и зависть отца, который сам был неудавшимся актёром.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
воспоминаниядети
персоны
Маколей КалкинБренда Сонг

фотографии >>
«Переизобретаю велосипед»: Маколей Калкин об отцовстве фотографии
«Переизобретаю велосипед»: Маколей Калкин об отцовстве фотографии
«Переизобретаю велосипед»: Маколей Калкин об отцовстве фотографии
«Переизобретаю велосипед»: Маколей Калкин об отцовстве фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анастасия Голикова
6 июня трагически погибла актриса Анастасия Голикова.
Маргарита Касымова
5 июня ушла из жизни режиссёр Маргарита Касымова.

День рождения >>

Татьяна Друбич
Леонид Кулагин
Татьяна Лаврова
Мария Лисовая
Марина Митрофанова
Александр Овчинников
Юрий Сазонов
Людмила Свитова
Юрий Степанов
Дин Мартин
Лиам Нисон
Майкл Сера
Анна Торв
Джессика Тэнди
Карл Урбан
Либуше Шафранкова
все родившиеся 7 июня >>

Афиша кино >>

Последний дракон
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
Испания, Китай, 2024
Полночь с дьяволом
мистика, фильм ужасов
Австралия, ОАЭ, США, 2023
Шах и мат
комедия
Испания, 2024
Сплит. Звезда на грани
триллер
Южная Корея, 2024
Астрал. Ночь в могиле
фильм ужасов
Индонезия, 2024
На краю Земли
боевик, драма
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, 2023
Непослушники
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Пушкин и… Михайловское. Начало
семейное кино
Россия, 2024
Сказочный патруль. Шоу продолжается
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Асфальтовые джунгли
драма, триллер
США, 2024
Научи меня жить
комедия
Казахстан, 2023
Манюня: Приключения в Москве
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен