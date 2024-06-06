«Переизобретаю велосипед»: Маколей Калкин об отцовстве

По случаю Дня отца Маколей Калкин опубликовал в соцсетях полушутливый пост, в котором, намекнув на плохие отношения с отцом, рассказал о собственных попытках стать хорошим родителем своим сыновьям.
фото: Маколей и Бренда Сонг с сыном Дакотой
«Если вы немного знаете обо мне, тогда вы знаете, что у меня были сложные отношения с Днём отца в прошлом.
Но с тех пор, как я сам стал отцом, я решил переизобрести велосипед. Вместо того, чтобы поспать лишних пару часов, я пытаюсь сделать этот день праздником для своих сыновей. В конце концов, именно они и сделали меня отцом (без обид, Бренда). В нашем доме День отца не почитается так, как Рождество и дни рождения. Но он точно затмевает День Святого Патрика, День Святого Валентина и День Независимости. Я пытаюсь придумать для мальчиков что-нибудь весёлое в День отца, потому что это особенный день».
фото: Маколей и Киран Калкин с родителями
Маколей и его возлюбленная Бренда Сонг воспитывают двух сыновей: трёхлетнего Дакоту и годовалого Карсона. С собственным отцом Кристофером Маколей не общается с 16 лет. Кристофер был менеджером Маколея и с большим энтузиазмом зарабатывал на собственных детях, продвигая их карьеру в кино. По словам Маколея, Кристофер заставлял его работать и скрывал от него информацию о его реальных доходах. И только когда родители Маколея начали бороться в суде за опекунство над детьми (а по факту — за доступ к управлению финансами Маколея), актёр с удивлением узнал, что его состояние составляет около $50 миллионов. Тогда Маколей понял, что единственный способ прекратить судебную тяжбу и получить доступ к своим деньгам — это вычеркнуть имя отца из трастового фонда и нанять стороннего попечителя. Как только спор об опеке стал невозможен, Кристофер то ли смертельно обиделся, то ли просто потерял интерес к своей семье и с 1997 года не общается с сыном. А Маколей, кажется, и не очень-то скучает, вспоминая только ненасытную жадность и зависть отца, который сам был неудавшимся актёром.
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