Гарик Харламов женился на Катерине Ковальчук

Гарик Харламов
и Катерина Ковальчук
не стали затягивать со свадьбой и через месяц после помолвки
сочетались законным браком в узком кругу родственников и близких друзей. Да мы и знаем-то об этом только лишь потому, что Катерина не выдержала и опубликовала несколько снимков в запретграме. В том числе фотографию, на которой они с Гариком позируют на фоне ЗАГСа.
Это первый брак для 31-летней Катерины, а вот супруг ей достался многоопытный: дважды разведённый
с прицепом
отец 10-летней дочери от брака с Кристиной Асмус
. Гарик и Катерина познакомились на съёмках сериала «Гусар»
и начали встречаться в 2021 году
, никак не комментируя слухи о своём романе. Артисты так осторожно себя вели, охраняя свои отношения от любопытной общественности, что им даже удалось спровоцировать
слухи о расставании.
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