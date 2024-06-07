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Гарик Харламов женился на Катерине Ковальчук

7 июня
2024 год

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7 июня 2024
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук не стали затягивать со свадьбой и через месяц после помолвки сочетались законным браком в узком кругу родственников и близких друзей. Да мы и знаем-то об этом только лишь потому, что Катерина не выдержала и опубликовала несколько снимков в запретграме. В том числе фотографию, на которой они с Гариком позируют на фоне ЗАГСа.

Гарик Харламов женился на Катерине Ковальчук

Это первый брак для 31-летней Катерины, а вот супруг ей достался многоопытный: дважды разведённый с прицепом отец 10-летней дочери от брака с Кристиной Асмус. Гарик и Катерина познакомились на съёмках сериала «Гусар» и начали встречаться в 2021 году, никак не комментируя слухи о своём романе. Артисты так осторожно себя вели, охраняя свои отношения от любопытной общественности, что им даже удалось спровоцировать слухи о расставании.

Гарик Харламов женился на Катерине Ковальчук
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Гарик Харламов женился на Катерине Ковальчук фотографии
Гарик Харламов женился на Катерине Ковальчук фотографии
Гарик Харламов женился на Катерине Ковальчук фотографии
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