История любви: В сети опубликована архивная съёмка Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва

Спустя неделю после кончины Анастасии Заворотнюк
фотограф Владимир Широков
опубликовал архивную фотосессию актрисы и её мужа Петра Чернышёва
, сделанную в 2012 году на Сейшелах.
Актриса познакомилась с Петром Чернышёвым в 2007 году на съёмках передачи «Танцы на льду. Бархатный сезон»
, в которой Анастасия исполняла роль ведущей. «Впервые мы увиделись в первый съёмочный день, который всегда бывает очень суматошным. Я пробегала мимо участников, будучи уже в платье для съёмок, с уложенными волосами, и увидела молодого человека. Мы встретились взглядом, и я почувствовала: моё. Это было похоже на электрический разряд. Даже не помню, поздоровались мы или нет. Я просто запомнила его глаза»
, — рассказывала Анастасия в интервью.
Приятельские отношения переросли в роман на съёмках шоу «Ледниковый период»
, где Анастасия вновь исполняла роль конферансье. Именно тогда Пётр и исполнил танец-предложение, поставленный продюсером шоу Ильёй Авербухом
. Впрочем, на тот момент актриса уже дала согласие выйти за Петра замуж — первое предложение он сделал ей на совместном отдыхе на Сардинии, вынырнув из моря с кольцом в руках. В 2008 году влюблённые сыграли свадьбу в Крыму
. Анастасия уже воспитывала сына и дочь от предыдущего брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. А у Петра, который ранее был семь лет женат на фигуристке Наталье Анненко
, детей не было. И через 10 лет после свадьбы, осенью 2018 года у Петра и Анастасии родилась
общая дочь Мила.
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