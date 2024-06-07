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История любви: В сети опубликована архивная съёмка Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва

7 июня
2024 год

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7 июня 2024
Спустя неделю после кончины Анастасии Заворотнюк фотограф Владимир Широков опубликовал архивную фотосессию актрисы и её мужа Петра Чернышёва, сделанную в 2012 году на Сейшелах.

История любви: В сети опубликована архивная съёмка Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва

Актриса познакомилась с Петром Чернышёвым в 2007 году на съёмках передачи «Танцы на льду. Бархатный сезон», в которой Анастасия исполняла роль ведущей. «Впервые мы увиделись в первый съёмочный день, который всегда бывает очень суматошным. Я пробегала мимо участников, будучи уже в платье для съёмок, с уложенными волосами, и увидела молодого человека. Мы встретились взглядом, и я почувствовала: моё. Это было похоже на электрический разряд. Даже не помню, поздоровались мы или нет. Я просто запомнила его глаза», — рассказывала Анастасия в интервью.

История любви: В сети опубликована архивная съёмка Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва

Приятельские отношения переросли в роман на съёмках шоу «Ледниковый период», где Анастасия вновь исполняла роль конферансье. Именно тогда Пётр и исполнил танец-предложение, поставленный продюсером шоу Ильёй Авербухом. Впрочем, на тот момент актриса уже дала согласие выйти за Петра замуж — первое предложение он сделал ей на совместном отдыхе на Сардинии, вынырнув из моря с кольцом в руках. В 2008 году влюблённые сыграли свадьбу в Крыму. Анастасия уже воспитывала сына и дочь от предыдущего брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. А у Петра, который ранее был семь лет женат на фигуристке Наталье Анненко, детей не было. И через 10 лет после свадьбы, осенью 2018 года у Петра и Анастасии родилась общая дочь Мила.

История любви: В сети опубликована архивная съёмка Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва
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История любви: В сети опубликована архивная съёмка Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва фотографии
История любви: В сети опубликована архивная съёмка Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва фотографии
История любви: В сети опубликована архивная съёмка Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва фотографии
История любви: В сети опубликована архивная съёмка Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва фотографии
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