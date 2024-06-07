Рената Литвинова приняла участие в модном показе дочери

Ксения Трейстер и Александр Зарядин расскажут историю любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина
Завершились съемки сериала о великом поэте «Натали и Александр»
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57-летняя Рената Литвинова поддержала свою дочь Ульяну Добровскую, приняв участие в выпускном показе её курса в Королевской Академии Изящных Искусств в Антверпене. Литвинова прошлась по подиуму, продемонстрировав несколько образов из дипломной коллекции дочери, на которую явно оказало влияние творчество маминого друга Демны Гвасалии.
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