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Рената Литвинова приняла участие в модном показе дочери

7 июня
2024 год

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7 июня 2024

57-летняя Рената Литвинова поддержала свою дочь Ульяну Добровскую, приняв участие в выпускном показе её курса в Королевской Академии Изящных Искусств в Антверпене. Литвинова прошлась по подиуму, продемонстрировав несколько образов из дипломной коллекции дочери, на которую явно оказало влияние творчество маминого друга Демны Гвасалии.

Рената Литвинова приняла участие в модном показе дочери

Рената Литвинова приняла участие в модном показе дочери

От поступления в престижную Академию Ульяну отговаривали всей семьёй при содействии того же Демны. Пугая её огромным конкурсом на место и жесточайшим отсевом. Однако Ульяна поступила, продержалась все четыре года и отучилась на дизайнера одежды, сделав дипломную коллекцию, которая вскоре будет доступна для приобретения.

Рената Литвинова приняла участие в модном показе дочери

Рената Литвинова приняла участие в модном показе дочери
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Рената Литвинова приняла участие в модном показе дочери фотографии
Рената Литвинова приняла участие в модном показе дочери фотографии
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