Валдис Пельш представил свой фильм «Ген высоты 2. Гора всех гор»

5 июня в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера документального фильма с элементами реалити-шоу «Ген высоты 2. Гора всех гор» о российской экспедиции, совершившей восхождение на К2 в Пакистане – вторую по высоте и первую по сложности гору в мире, – и установившей сразу несколько рекордов. Автором идеи, продюсером и ведущим проекта выступил Валдис Пельш. Гостями премьеры стали знаменитый российский альпинист Александр Абрамов, а также её участники Мария Сафронова и Екатерина Оглоблева, ставшие первыми россиянками, покорившими К2, бизнесмены Арно Тер-Сааков (первый армянин на К2), Валерий Тебиев (первый осетин на К2), Даниил Бриман, альпинисты Сергей Богомолов, Дмитрий Москалев (получил титул «Самый возрастной россиянин на вершине К2») и другие.
фото: Валдис Пельш с женой
фото: Руководитель экспедиции Александр Абрамов
фото: Арно Тер-Сааков и Кристина Козлова
фото: Валерий Тебиев и Даниил Бриман
фото: Дмитрий Москалев, Кристина Козлова и Валдис Пельш
фото: Мария Сафронова и Екатерина Оглоблева
фото: Сергей Богомолов (в центре) и предприниматель Сергей Васильев (справа)
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