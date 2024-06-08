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Валдис Пельш представил свой фильм «Ген высоты 2. Гора всех гор»

8 июня
2024 год

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8 июня 2024
5 июня в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера документального фильма с элементами реалити-шоу «Ген высоты 2. Гора всех гор» о российской экспедиции, совершившей восхождение на К2 в Пакистане – вторую по высоте и первую по сложности гору в мире, – и установившей сразу несколько рекордов. Автором идеи, продюсером и ведущим проекта выступил Валдис Пельш. Гостями премьеры стали знаменитый российский альпинист Александр Абрамов, а также её участники Мария Сафронова и Екатерина Оглоблева, ставшие первыми россиянками, покорившими К2, бизнесмены Арно Тер-Сааков (первый армянин на К2), Валерий Тебиев (первый осетин на К2), Даниил Бриман, альпинисты Сергей Богомолов, Дмитрий Москалев (получил титул «Самый возрастной россиянин на вершине К2») и другие.

Валдис Пельш представил свой фильм «Ген высоты 2. Гора всех гор»
фото: Валдис Пельш с женой

Валдис Пельш представил свой фильм «Ген высоты 2. Гора всех гор»
фото: Руководитель экспедиции Александр Абрамов

Валдис Пельш представил свой фильм «Ген высоты 2. Гора всех гор»
фото: Арно Тер-Сааков и Кристина Козлова

Валдис Пельш представил свой фильм «Ген высоты 2. Гора всех гор»
фото: Валерий Тебиев и Даниил Бриман

Валдис Пельш представил свой фильм «Ген высоты 2. Гора всех гор»
фото: Дмитрий Москалев, Кристина Козлова и Валдис Пельш

Валдис Пельш представил свой фильм «Ген высоты 2. Гора всех гор»
фото: Мария Сафронова и Екатерина Оглоблева

Валдис Пельш представил свой фильм «Ген высоты 2. Гора всех гор»
фото: Сергей Богомолов (в центре) и предприниматель Сергей Васильев (справа)

«Ген высоты 2. Гора всех гор» выйдет в эфир на Первом канале, после чего будет доступна для просмотра на онлайн-платформах.
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   8.06.2024 - 16:26
Безумие тащить с собой пенсионера и женщин... Вопрос, были ли они на самом деле на вершине или приписали. читать далее>>
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