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Бар «МоскваЧики» открылся на Патриарших прудах

8 июня
2024 год

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8 июня 2024

4 июня в Москве состоялась открытие бара «МоскваЧики» по мотивам одноимённой комедии о том, как трое подруг отправляются в Питер и случайно на последние сбережения покупают бар. В преддверии премьеры тот самый бар заработал на площадке Happy End Bar & Kitchen, чтобы презентовать новый фильм, совместную коллаборацию с авторскими коктейлями, встретить звёздных гостей и провести незабываемую ночь. Закрытая вечеринка прошла с исполнителями главных ролей Катей IOWA, Марком Богатырёвым, Катей Шкуро и Яной Кошкиной, а также известными блогерами и музыкантами.

Бар «МоскваЧики» открылся на Патриарших прудах
фото: Яна Кошкина

Бар «МоскваЧики» открылся на Патриарших прудах
фото: Марк Богатырёв

Бар «МоскваЧики» открылся на Патриарших прудах
фото: Катя IOWA

Бар «МоскваЧики» открылся на Патриарших прудах
фото: Екатерина Шкуро

Бар «МоскваЧики» открылся на Патриарших прудах
фото: Елена Борщёва

Бар «МоскваЧики» открылся на Патриарших прудах
фото: Виктория Дайнеко со спутником

Широкий прокат картины стартует уже 12 июня.

«Бар МоскваЧики»
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