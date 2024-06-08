Бар «МоскваЧики» открылся на Патриарших прудах

Владимир Машков стал директором «Современника», а Константин Богомолов – худруком Театра Романа Виктюка
Кадровые изменения в столичных театрах
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4 июня в Москве состоялась открытие бара «МоскваЧики» по мотивам одноимённой комедии о том, как трое подруг отправляются в Питер и случайно на последние сбережения покупают бар. В преддверии премьеры тот самый бар заработал на площадке Happy End Bar & Kitchen, чтобы презентовать новый фильм, совместную коллаборацию с авторскими коктейлями, встретить звёздных гостей и провести незабываемую ночь. Закрытая вечеринка прошла с исполнителями главных ролей Катей IOWA, Марком Богатырёвым, Катей Шкуро и Яной Кошкиной, а также известными блогерами и музыкантами.
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