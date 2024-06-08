Снежный барс: Алёна Апина, Сергей Филин и Анар

что почитать?

Кадровые изменения в столичных театрах

Владимир Машков стал директором «Современника», а Константин Богомолов – худруком Театра Романа Виктюка

Кто сыграет главную роль, не раскрывается

В центре внимания дед: стартовали съемки продолжения семейной комедии «Батя»

Завершились съемки сериала о великом поэте «Натали и Александр»

Ксения Трейстер и Александр Зарядин расскажут историю любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина

«Отель "Белград"»: Встретились как-то режиссер «Мажора» и продюсеры «Холопа»

Елена Яковлева в драме о незаконченной дружбе

«Свет»: На прощанье — ни звука

Рецензии на фильмы

Спутник телезрителя

«Давай разведемся!»: Обычная женщина не плачет у окна

В ночь с 6 на 7 июня, 02:00, Дом Кино