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Снежный барс: Алёна Апина, Сергей Филин и Анар

8 июня
2024 год

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8 июня 2024
4 июня в кинотеатре «Формула Кино Европа» состоялась премьера документального фильма «Хозяин Алтайских гор». Картина покажет мир снежных барсов — редких и величественных хищников, оказавшихся на грани исчезновения среди прекрасной природы Горного Алтая. Озвучили фильм учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов и актёр Константин Хабенский. Среди гостей премьеры были Алёна Апина, Сергей Филин, Марина Васильева, Евгения Ахременко, Иван Кокорин, Анар и другие.

Снежный барс: Алёна Апина, Сергей Филин и Анар
фото: Алёна Апина

Снежный барс: Алёна Апина, Сергей Филин и Анар
фото: Сергей Филин

Снежный барс: Алёна Апина, Сергей Филин и Анар
фото: Евгения Ахременко

Снежный барс: Алёна Апина, Сергей Филин и Анар
фото: Марина Васильева

Снежный барс: Алёна Апина, Сергей Филин и Анар
фото: Анар

Снежный барс: Алёна Апина, Сергей Филин и Анар
фото: Кокорин Иван

Первый полнометражный фильм о снежных барсах выйдет в российский прокат 13 июня.

«Хозяин Алтайских гор»
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