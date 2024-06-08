Снежный барс: Алёна Апина, Сергей Филин и Анар

4 июня в кинотеатре «Формула Кино Европа» состоялась премьера документального фильма «Хозяин Алтайских гор»
. Картина покажет мир снежных барсов — редких и величественных хищников, оказавшихся на грани исчезновения среди прекрасной природы Горного Алтая. Озвучили фильм учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов
и актёр Константин Хабенский
. Среди гостей премьеры были Алёна Апина
, Сергей Филин
, Марина Васильева
, Евгения Ахременко
, Иван Кокорин
, Анар
и другие.
фото: Алёна Апина
фото: Сергей Филин
фото: Евгения Ахременко
фото: Марина Васильева
фото: Анар
Первый полнометражный фильм о снежных барсах выйдет в российский прокат 13 июня.
фото: Кокорин Иван
«Хозяин Алтайских гор»
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